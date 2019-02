Anta opta a la reelección al frente del PP en A Veiga

Juan Anta Rodríguez optará a continuar con el proyecto "da xente e do territorio", puesto en marcha hace cuatro años con el PP en A Veiga. El objetivo que se marca es "converter ao concello, a curto ou medio prazo, nun referente do rural galego", segúbn subraya el candidato.

Recordó, por otra parte, que "o meu equipo de goberno foi quen de executar obras nos 29 pobos do municipio e poñer a disposición da veciñanza 11 vivendas sociais, aínda que os principais esforzos centráronse na promoción económica e na ordenación do turismo". En este sentido, "estamos a rematar o observatorio astronómico, conseguimos homologar rutas de sendeirismo e acondicionamos as zonas fluviais".

Para el próximo mandato, añade Anta, "a nosa intención é seguir a desenvolver todos estes proxectos, cun segundo plan para sete vivendas sociais máis, conseguir novas zonas de pasto para os gandeiros, impulsar a marca de mel da Veiga, poñer en marcha proxectos de biomasa logo dos estudos de mercado que fixemos e, sobre todo, acondicionar todos os quilómetros de estradas do concello". No faltarán tampoco iniciativas para el fomento del empleo, como talleres en colaboración con empresas locales o un vivero de empresas para ayudar a emprendedores y autónomos.

Para el presidente provincial, Manuel Baltar, "as gañas e a ilusión dunha persoa como Juan Anta, recén chegado á política local, foron craves para o éxito da candidatura popular na Veiga nas anteriores eleccións, como así o demostra que recibiu máis do 54 % de apoio nas urnas". El candidato, añadió Baltar, "contaxiou aos veciños un sentimento de pertenza ao territorio, dándolles un destacado papel na aportación de ideas e na posta en marcha de proxectos ambiciosos".