La asociación del Camiño de Inverno pide más albergues

Los peregrinos que eligen el Camiño de Inverno para viajar a Santiago echan en falta más albergues. Esta carencia fue confirmada ayer por Asunción Arias Arias, la presidenta de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago por Valdeorras, también denominada Amigos do Camiño de Inverno. "O obxectivo principal da Asociación do Camiño de Inverno é dotalo coas mínimas infraestruturas. Que os peregrinos, ao rematar a etapa, teñan un albergue para descansar", explicó.



Asunción Arias recorrió varias veces los 210 kilómetros del Camiño de Inverno. Explicó que en el tramo leonés únicamente hay un pequeño local en Borrenes, pero fue acondicionado en una antigua capilla y su capacidad es mínima: dos plazas a lo sumo.



Valdeorras es la comarca más dotada, aunque estuvo mejor no hace mucho. El Concello de Vilamartín decidió cerrar su albergue al no reunir los requisitos exigidos por la Axencia Turismo de Galicia: "Lo cerramos nosotros. Es un local que no reúne condiciones y la intención es arreglarlo", dijo el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro. La inexistencia de cocina, calefacción o sala de estar son algunos de los defectos que encontraron los técnicos y que condujeron a su cierre.



O Barco sí tiene albergue en condiciones pero está en Xagoaza, a aproximadamente dos kilómetros de la villa y en un tramo de cuesta que se hace muy cansado para unos peregrinos que buscan el ansiado descanso del final de etapa. A Rúa también posee, A Solaina, aunque deberá realizar ciertos trabajos para adaptarse a las exigencias.



En el tramo lucense, los peregrinos encuentran otro albergue en Quiroga; el último hasta Lalín, pues Monforte carece de él. Son más de 100 kilómetros sin un alojamiento de estas características.



La presidenta de Amigos do Camiño de Inverno explicó que, gracias a un convenio firmado por los hosteleros, un buen número de fondas y pensiones ofrecen descuentos del 20 % a quienes presentan la credencial del peregrino. Cuando falla todo, quedan los polideportivos para dormir.



La escasez de albergues también surgió en la reunión de alcaldes del Camiño de Inverno que convocó el alcalde de Priaranza (León), José Manuel Blanco, para crear una asociación.