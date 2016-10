Bajan los robos, pero el jabalí merma la cosecha de castañas

La campaña de la castaña, que da sus últimos coletazos en Valdeorras y ciertas zonas del Macizo Central, está más retrasada en concellos como Viana, A Gudiña o Monterrei. Con la previsión de una cosecha inferior en cantidad a la del año pasado y con un fruto de menor calibre, los propietarios de los sotos ven como los erizos son pasto de los jabalíes nada más tocar suelo. El problema alcanzó tal gravedad que Unións Agrarias solició una reunión urgente en el Servizo Provincial de Conservación da Natureza de Ourense. La central sindical quiere que también asistan los responsables de los tecor (territorios cinegéticos ordenados) de las zonas más castigadas por los cerdos salvajes: Viana do Bolo, O Bolo, A Mezquita, A Gudiña y Vilariño de Conso.



La central sindical solicitó la cita con una única finalidad: "Que se comprometan conxuntamente medidas inmediatas para controlar os xabarís, e afastalos dos soutos dos castiñeiros durante as tres ou catro semanas que aínda quedan de recorrillida da castaña e evitar así a debacle xeneralizada da campaña".



María Páez Pérez, coordinadora comarcal de Unións Agrarias en Viana do Bolo atribuyó el aumento de la presencia de los jabalíes en los sotos a la disminución de las bellotas que les sirven de alimento en esta época del año. Las pérdidas son grandes y, según la central, van a más con el paso de los días, estimándolas actualmente en aproximadamente 1.500 euros por unidad familiar.



El problema de los daños ocasionados por la fauna salvaje, como el jabalí, no pasa desapercibido para la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. A mediados de septiembre, prácticamente un mes antes de que comenzase la campaña de la castaña, anunció la adopción de una batería de medidas para la gestión de la especie, consciente de ser la "época e maior conflitividade".



La eliminación del límite de dos ejemplares por batida o la agilización de las autorizaciones para aquellas que son solicitadas por los daños y fuera de la planificación anual de los tecores, son dos de estas medidas. Además, solicitó la colaboración de la Federación Gallega de Caza "para garantir unha presión cinexética efectiva e responsable sobre a especie". Hay que recordar que la temporada de caza del jabalí comenzó el 27 de agosto y finalizará el 15 de enero, siendo fijados los jueves, sábados domingos y festivos como hábiles.



El aumento de los daños causados por el jabalí coincide con un descenso en los robos de castañas en los sotos respecto a 2015, si bien estos difícilmente serán erradicados. Sin ir más lejos, un matrimonio de Viana era detenido por la Guardia Civil de A Gudiña tras sorprenderlo robando el fruto de árboles que no son suyos. También en Parada de Sil, fue detectada la presencia de un turismo, tres días seguidos, en la zona de sotos. Este hecho fue denunciado ante el Roca (Equipo de lucha contra el Robo en el Campo) y la Guardia Civil de Trives, según comentó Francisco Majide Bizarro, propietario de castaños en el Concello. En Valdeorras, no hay constancia de robos.