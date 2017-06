O Barco alquila el primer piso para las familias sin recursos

Uno de los tres pisos incluidos por sus propietarios en el programa Vivendas Baleiras ya fue alquilado. Esta iniciativa fue promovida por la Consellería de Infraestruturas e Vivenda y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), sumándose O Barco a la relación de concellos que firmaron el convenio. Las gestiones conducentes al arrendamiento fueron encauzadas por la Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, que dirige Orlando Saavedra Cantillana.

Una segunda vivienda será entregada en un plazo breve de tiempo, nada más finalicen las gestiones iniciadas por el departamento de Servizos Sociais para conseguir una ayuda para la familia interesada. Aun hay un tercer piso, si bien este aún debe superar la fase de evaluación e informes de los técnicos, previa a su incorporación al programa. Esta situación fue expuesta por el concejal Orlando Saavedra, quien añadió que siete personas se dirigieron al Concello interesándose por los arrendamientos del programa.

Oferta reducida

Una oferta de tres viviendas no parece excesiva para un programa que fue firmado en agosto. Así lo estimó el concejal, quien no encuentra las causas del desinterés de los propietarios de pisos vacíos. "No termino de entenderlo. Los propietarios tienen la posibilidad de alquilar con todas las garantías. Es una fórmula para ser solidarios y tener la seguridad que da la Administración", dijo Orlando Saavedra.

El edil aludió a los seguros que firma el Instituto Galego de Vivenda e Solo y que cubren tanto los posibles daños que puedan registrar las viviendas como los casos de impago que puedan surgir con los inquilinos. También subrayó el concejal que el programa fue mejorado recientemente con la creación de una línea de crédito, a la que pueden adherirse los propietarios que precisen realizar algún tipo de reforma en su piso antes de alquilarlo.

Personas que llegan a fin de mes con dificultades

El mercado del alquiler de viviendas de O Barco está vivo, tiene demanda, confirmó Orlando Saavedra. Pese a ello, subraya que también hay pisos vacíos, muchos de ellos de cierta antigüedad y que no poseen todos los servicios como los actuales, como el del ascensor, lo que dificulta su arrendamiento. De ahí su extrañeza ante las reticencias a incluirlos en un programa que permitiría a sus dueños obtener una renta por ellos, si bien esta no podrá superar en ningún caso los 300 euros mensuales.

También se refirió el concejal a las familias para las que fue diseñado Vivendas Baleiras. "Llegan a final de mes con dificultad", explicó Saavedra Cantillana. Esta precariedad de recursos supone un serio lastre a la hora de conseguir que le alquilen alguna vivienda, una barrera que pretende superar el programa. Sin embargo, no todas podrán sumarse a él, pues también deben reunir ciertos requisitos, como poseer unos ingresos que no bajen del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2017 es de 532,51 euros-, aunque sin superar 2,5 veces su cuantía.