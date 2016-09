O Barco da luz verde a emplear biomasa para surtir calderas

La calefacción y el agua caliente de los edificios públicos de Calabagueiros, en O Barco, podría ser facilitada por dos calderas alimentadas con biomasa. Una empresa gallega, Foresga, ofreció la posibilidad de dotar con una red de calor al Concello barquense, donde es vista con buenos ojos. "Es interesante", comentó ayer el alcalde, Alfredo García Rodríguez.



La empresa pretende dar servicio a los colegios Julio Gurriarán y Condesa de Fenosa, a los institutos Martaguisela y Lauro Olmo, al Hospital Comarcal Valdeorras, Centro de Saúde, polideportivo de Calabagueiros y piscina climatizada. Con esta finalidad proyecta construir dos calderas en una parcela de titularidad municipal, ubicada en el parque empresarial de Cedie (Cedifil Cored Wire), cuya superficie es de aproximadamente 500 metros cuadrados.



La instalación no es excesivamente compleja, apenas precisa de mantenimiento y prácticamente se limita a montar las calderas. Serán dos, para garantizar el suministro de agua caliente los 365 días del año y para que, si una falla, el sistema continúe funcionando. El agua será obtenida del subsuelo, aunque la red no necesita mucha, por tratarse de un circuito cerrado.



El proyecto, que aún no fue entregado al Concello de O Barco, requerirá de una inversión elevada: más de un millón de euros. Es por ello que los promotores pretenden acceder a las subvenciones que, para iniciativas sostenibles, la Xunta otorga a entidades privadas, según explicó el regidor.



Más adelante, si los resultados iniciales son positivos, la empresa analizará ampliar la red a los edificios y viviendas particulares, en la zona de Calabagueiros.



La única diferencia surgida entre los promotores del proyecto y el equipo de gobierno reside en la prestación del servicio. La empresa pretende que este sea ofrecido por el Concello, una posibilidad que no acaba de convencer a sus responsables. A este respecto, el alcalde, Alfredo García, apuesta por un funcionamiento similar al de la red de gas urbano.



Un factor que juega a favor del proyecto es el Plan de Acción Sostenible aprobado para O Barco, que obliga a reducir la emisión de dióxido de carbono.

Una energía capaz de generar empleo indirecto

El proyecto de utilizar la biomasa para generar energía ya fue barajado hace años en O Barco, cuando se habló de construir una planta en el Concello. Al final, el proyecto no logró salir adelante. La iniciativa busca ahorrar el consumo de combustibles derivados del petróleo, lo que también sucedería en caso de calentar el agua de la piscina climatizada en los hornos de Cedie. Con el cierre de las antiguas instalaciones la opción también fue desestimada.

La utilización de biomasa para generar energía y calor no contamina, si bien no es esta su única ventaja. Tiene otras muchas, como la generación de empleo. Como Alfredo García recordó, la utilización de la biomasa genera un buen número de puestos de trabajo indirectos, además de mantener limpios los montes, reduciendo el riesgo de incendio forestal.n