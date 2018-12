O Barco fijará 30 kilómetros por hora de límite en la villa

El anuncio de licitación de la carretera de circunvalación de O Barco no cogió por sorpresa al Concello. Antes de que el Gobierno central aprobase sacar a concurso unas obras presupuestadas en 63,64 millones y que no estarán finalizadas hasta dentro de aproximadamente 3 años, el equipo de gobierno barquense ya trabajaba en el día después. La retirada del tráfico pesado del sector de la pizarra del centro de la villa permitirá recuperar sus calles para la población y obligará a los conductores a no superar los 20 o 30 kilómetros por hora, dependiendo de la zona del casco urbano.

"Tenemos la obligación de plantear el nuevo modelo de ciudad. El objetivo es que la gente se desplace andando o en bicicleta", explicó el alcalde barquense, Alfredo García Rodríguez. Realizó esta afirmación un par de días después de reunirse con los técnicos que redactan el Plan de Movilidad Sostenible, una cita a la que también asistió la concelleira de Medio Ambiente, Diana Urdangaray Díaz.

El estudio fue elaborado por la Agencia de Ecología Urbana, entidad perteneciente al Eixo Atlántico, que preside el propio alcalde de O Barco. Antes, fue presentado a la oposición municipal en la Comisión de Medio Ambiente, recibiendo propuestas de todos ellos, planteamientos que en su gran mayoría fueron aceptados.

Entre otras aportaciones de la oposición están la solicitud de más plazas de aparcamientos disuasorios, la construcción de sendas peatonales y también pasarelas. En la reunión con los técnicos, el equipo de gobierno planteó incluir estas modificaciones en el proyecto para que redacten el plan provisional. Una vez introducidas las variaciones, el Concello lo someterá a información pública para recabar las posibles sugerencias de la población. Posteriormente, la comisión las analizará, antes de someter el proyecto al definitivo trámite de información pública.

Delimitar el Plan de Movilidad Sostenible no fue fácil. La ubicación del casco urbano, encajado entre el río Sil, la línea de ferrocarril Palencia-A Coruña y la carretera N-120 complicó su elaboración, según apuntó el alcalde. Además, explicó que "es un proyecto a medio plazo y las grandes actuaciones esperarán a que esté rematada la circunvalación".

La travesía barquense será un bulevar

El proyecto que maneja el equipo de gobierno contempla convertir en un bulevar la travesía de la N-536 en la villa, o lo que es lo mismo, las calles condesa de Fenosa, Marcelino Suáres y el primer tramo de Manuel Quiroga. "Lo hemos planteado a los vecinos de la Avenida del Bierzo y aceptaron", explicó el alcalde. Antes, los técnicos analizarán la creación de aparcamientos alternativos, que puedan utilizar los conductores para estacionar sus vehículos y continuar andando,además de la delimitación de zonas de carga y descarga.

El casco antiguo será considerado zona 20 y su uso quedará limitado a los conductores residente y para carga y descarga. También en el Paseo do Malecón se prohibirá circular a más de 20 kilómetros por hora. Aquí, el proyecto contempla elevar la calzada a la altura de las aceras para dar prioridad a los peatones. La zona 30 abarcará la práctica totalidad del resto de la villa.

Todas estas medidas contribuirán a que los coches pierdan protagonismo, asumiéndolo los peatones, las bicicletas y los patinetes. En relación con estos últimos, el Concello pretende regular su utilización. En estos momentos, O Barco aguarda a que otros concellos aprueben sus ordenanzas municipales para poder tomarlas como referencia.