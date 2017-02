O Barco inicia un programa para asfaltar los aparcamientos

Los aparcamientos públicos de la villa barquense serán asfaltados. Esta es la intención que ayer adelantó el alcalde, Alfredo García Rodríguez, coincidiendo con el inicio de los trabajos de acondicionamiento de un terreno en la Avenida da Estación.



El lugar, que tenía el piso de tierra, fue explanado y está siendo cubierto de asfalto para evitar la formación de charcos y facilitar su uso.



Una vez finalizada esta obra, únicamente restarán por asfaltar tres aparcamientos: Avenida de Conde de Fenosa, en las inmediaciones del Hospital Comarcal Valdeorras; Rúa de Eloi Mira y Viloira.



El alcalde, que ya trabaja en los presupuestos de 2017, explicó que no incluyen ninguna partida para el acondicionamiento de los citados solares. Su ausencia no sería óbice para que los trabajos fuesen acometidos en los próximos meses pues, tal y como dijo Alfredo García, el coste de estas obras no es excesivo y suelen acometerse con remanentes. También comentó que, en ocasiones, es más costoso sacar las aguas del terreno que asfaltarlo.



Los conductores de O Barco disponen de media docena de aparcamientos públicos en la villa. El alcalde consideró que estos estacionamientos, sumados a la rotación de la zona azul, consiguen que siempre puedan encontrarse plazas para dejar los vehículos.