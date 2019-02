O Barco reclama una unidad de cuidados para la silicosis

La Corporación municipal de O Barco aprobó este jueves por unanimidad dirigirse a la Xunta para reclamar la "creación no Hospital Comarcal Valdeorras dunha unidade sanitaria de prevención e atención a silicose". La propuesta partió del concejal de la oposición de Riada Cidadá (RC), Félix García Yáñez, quien la planteó como enmienda adicional a la presentada por el equipo de gobierno socialista para reclamar mejoras en el centro hospitalario.El edil de RC aludió a los

"cada vez máis numerosos casos de silicose" para abrir "unha unidade para o seu tratamento no Hospital comarcal". Félix García informó que el sector de la pizarra aglutina "o 50 % dos casos que se diagnostican anualmente no Estado e o 80% dos de Galicia". También recordó que los trabajadores deben desplazarse hasta Oviedo para obtener diagnóstico y tratamiento.Su propuesta fue aceptada por el resto de formaciones, interviniendo el

alcalde socialista, Alfredo García Rodríguez, para resaltar la importancia del servicio demandado, "independientemente dos servicios que prestan as mutuas. Sería un centro complementario do de Oviedo, que seguiría sendo o de

referencia".Esta propuesta fue una de las dos enmiendas que llevó RC al texto que aprobó el pleno. La segunda, aludió a "dotar aos centros de saúde do oriente ourensán dos profesionais e recursos necesarios para frear o deterioro dos servizos".

Los dos puntos de la moción socialista que salieron adelante plantean dirigirse a la Xunta para "dotar ao Hospital comarcal de Valdeorras dos recursos materiais e humanos para manter os servizos sanitarios básicos con persoal e capacidade asistencial" y, además, "asegurar o nivel asistencial do Hospital Comarcal Valdeorras coa cobertura de todas as baixas e vacacións do persoal".

El PP plantea variar las áreas sanitarias

El pleno ordinario de este jueves se resolvió minutos antes de comenzar, cuando el alcalde socialista , Alfredo García, consensuó con concejales de los tres grupos el acuerdo de la moción del PSOE. Los ediles populares también apoyaron el texto final, una vez aceptada su enmienda de sustitución, que permitió retirar del texto la solicitud de "derogar a reforma da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, para , entre outros cambios, modificar a actual distribución das áreas sanitarias". En su lugar, fue incluida la propuesta que defendió el edil del PP Carlos Javier Crespo Díaz, en la que se insta a la Xunta a reformar a Lei de Saúde de forma consensuada "para mellorala e, entre outros cambios, modificar a distribución das áreas sanitarias".