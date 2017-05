Una bodega reclama 308.000 euros al Consello Regulador de Valdeorras

El Consello Regulador de la Denominación de Orixe de Valdeorras deberá pagar, como mínimo, las costas del litigio con un bodeguero que reclama una indemnización de 308.000 euros. Lo dice la sentencia que el Xulgado Contencioso/Administrativo número 1 de Ourense emitió a raíz del recurso que la bodega presentó contra dos resoluciones del organismo vitivinícola. Datan de octubre y noviembre de 2015, estando José Vicente Solarat López al frente del Consello, y desestiman la revisión de una resolución anterior, del 23 de diciembre de 2013, cuando José Luis García Pando ocupaba la presidencia.

El bodeguero afirma que una resolución del Consello Regulador con la citada fecha de diciembre de 2013 "dispuso la descalificación de su bodega y la suspensión de su actividad en el Consello Regulador por un año, por utilizar 5.112 kilos de uva godello y 5.260 kilos de uva mencía, de procedencia desconocida", según dice la sentencia. Además de solicitar la anulación de los actos impugnados, reclama una indemnización de 308.000 euros y la imposición al Consello de las costas del litigio.

En su recurso argumentó que la resolución de 2013 fue dictada "por órgano manifiestamente incompetente", estimando que el Consello Regulador carece de potestad sancionadora. Además, considera que este órgano omitió el procedimiento establecido, como no dar pie a recursos o contravenir el principio de imparcialidad. Finalmente, el empresario afirmó que, a pesar de solicitar la revisión de oficio, el Consello "no llegó a incoar formalmente un procedimiento al efecto, no contestando siquiera su desestimación mínimamente motivada".

A su vez, el Consello Regulador se defendió explicando que únicamente suspendió la entrega de los precintos, una decisión que no considera sancionadora, y que fue la bodega la que en 2014 pidió dejar el registro de la DO.

El juez, además de estimar el recurso y anular las resoluciones del Consello, lo obliga a concluir la revisión de oficio solicitada. En este sentido, emplaza al Consello a solicitar información a la Consellería de Medio Rural sobre si la bodega interpuso recurso administrativo contra la resolución del Consello de diciembre de 2013, cuál fue la resolución de la misma y si se le impuso alguna sanción al bodeguero. A continuación, el Consello Regulador deberá emitir un informe jurídico motivado sobre si se estima o no la solicitud de revisión de oficio del denunciante, que enviará al Consello Consultivo de Galicia para que emita un informe, que será vinculante, y a continuación, el Consello Regulador dictará la resolución definitiva.