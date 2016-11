Las bodegas venden el 10% de su producción en el exterior

La Denominación de Orixe Valdeorras exporta más del 10 % de su producción. Este dato aparece recogido en el último informe que elaboró el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), con los datos de la comercialización de las denominaciones de origen españolas, facilitados por las bodegas. Según este trabajo, en la campaña 2014/2015 las productoras valdeorresas exportaron 4.273 hectolitros, yendo para el mercado nacional otros 35.260, lo que supone un 11 % del total. En la campaña anterior, la 2013/2014, las cifras fueron 2.439 hectolitros exportados, o lo que es lo mismo, el 7 % de los 33.939 vendidos durante ese periodo.

Los datos que maneja el Magrama fueron elaborados con los que las bodegas valdeorresas facilitaron al Consello Regulador, por lo que en este organismo invitan a manejarlos con prudencia, debido a la reticencia de algunas bodegueros a darlos a conocer.



El presidente del organismo vitinícola valdeorrés, Francisco García Álvarez, recalcó el buen momento que atraviesan las ventas de los caldos de la DO. "A venda aumentou bastante en xeral. Vai moi ben", aseguró. A la espera de conocer el volumen de vino calificado durante la última campaña, la 2015/2016, que según estiman batirá records, los correspondientes a las dos anteriores ya reflejaban este incremento. El total de hectolitros pasó de los 33.939 de la 2013/2014 a los 39.533 correspondientes a la temporada siguiente: 2014/2015).



En cuanto a las preferencias de los clientes, estas varían según el mercado. En el exterior, el vino blanco no encuentra rival en el tinto. Los 3.111 hectolitros de godello superaron ampliamente a los 1.162 de mencía. No sucede lo mismo entre la clientela nacional. Si bien la cifra de los caldos blancos es superior: 18.008 hectolitros, la diferencia porcentual respecto a los tintos -17.252 hectolitros- es muy inferior.



Al trasladar al valor en euros los hectolitros comercializados, la facturación del mercado nacional en la campaña 2014/2015, siempre según los datos que facilitaron las bodegas, alcanzó los 18.687.800 euros, situándose en 2.264.690 el importe del vino importado.

El informe elaborado por el Magrama cuantifica en 44 las bodegas inscritas en la DO, en 1.171 las hectáreas de viñedo y 1.460 el total de viticultores.



En las restantes DO ourensanas, el vino calificado comercializado en las campañas 2013/2014 y 2014/2015 fue el siguiente: Ribeiro (76.976 y 79.471 hectolitros, respectivamente); Ribeira Sacra (17.985 y 34.119) y Monterrei (11.097 y 16.939).