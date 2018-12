Carlos Goñi será cabeza de lista por el PP petinés

La candidatura del PP en Petín para las elecciones municipales 2019 será encabezada por Carlos Goñi Garrido (Pamplona, 1965), vinculado con el sector de la construcción y afincado en el Concello por cuestiones familiares y laborales. A este respecto, afirmó que, como "galego de adopción", tiene ganas de trabajar "polo lugar onde resido e teño a miña vida", según apuntaron fuentes populares.

El candidato a la Alcaldía petinesa afirmó "ter a ilusión e as ganas suficientes para mover un concello no que as miñas prioridades son as persoas, pero de xeito especial, os maiores e os mozos". Finalizó agradeciendo la confianza que en él depositó el portavoz del PP en Petín, Manuel de la Fuente Díaz.

Manuel Baltar dijo que "a renovación de candidatos que estamos a impulsar desde o partido ten, como premisa fundamental, contar con xente que conecte cos seus veciños, que mire ás persoas como o principal valor do seu concello e que teña capacidade de traballo para transformar o municipio".

Además, valoró positivamente el paso que dio Carlos Goñi, "pois demostra que o compromiso coa terra e as súas xentes non ven dado só polo lugar de nacemento, senón polo compromiso co territorio".