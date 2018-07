Comezan as melloras en diferentes puntos de cinco estradas de Valdeorras

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda iniciará este luns as obras de reforzo de firme localizados en cinco estradas autonómicas da comarca de Valdeorras, que contan cun presuposto de 583.000 euros. A empresa encargada do acondicionamento dispón dun prazo de 4 meses para realizar estas tarefa.

As actuacións programadas comezan polo concello da Rúa, que permitirán arranxar a capa de rodadura na estrada OU-602, e tamén se actuará na estrada OU-603.

Na estrada autonómica OU-622 mellorarase a pavimentación, que afecta aos concellos de Rubiá e O Barco de Valdeorras. Outra vía obxecto deste contrato é a OU-636, ao seu paso polos Concellos de Petín e Larouco. As obras proxectadas tamén se centrarán no arranxo do firme que presente carencias. Nos mesmos concellos, tamén se rehabilitará a capa de rodadura da estrada OU-637.

A Xunta, coa execución deste tipo de traballos, continúa co desenvolvemento do Plan de Reforzos de Firme.