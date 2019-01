Los clubes gastronómicos, objetivo del vino valdeorrés

Una de las comunidades formadas por aficionados al vino y la gastronomía más representativas en el muno de habla hispana, Verema, fue incluida ayer entre los objetivos promocionales que se marcó el Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras para 2019. Cuenta con más de 74.000 usuarios registrados, según la información facilitada por el órgano vitivinícola, y la propuesta de darles a conocer los caldos valdeorreses recibió el visto bueno del pleno que ayer se desarrolló en la sede de Vilamartín de Valdeorras.

En el transcurso de la sesión, los vocales dieron luz verde a la promoción de los vinos valdeorreses en ciudades como Santiago de Compostela o Barcelona, todas ellas bajo el paraguas de la citada comunidad de aficionados a la buena mesa: Verema.

Estos eventos de marketing encajan en la apuesta por intensificar las acciones promocionales que validó el Consello Regulador. No son los únicos. La primera parada de los vinos de la D. O. será Xantar 2019, que en febrero acogerá la ciudad de Ourense. Un mes después, la campaña se desplazará hasta A Coruña, para estar presente en el Fórum Gastronómico.

El presidente del Consello Regulador, José Luis García Pando, resaltó la importancia de las acciones promocionales y apuntó que encajan con el "espírito que rige o actual equipo de goberno do organismo de situar a actividade promocional dos viños no centro da súa acción". Añadió que el calendario no está cerrado y que "ao longo do ano irase completando a axenda de eventos na que imos a participar como Consello Regulador".

El capítulo promocional fue el más destacado del orden del día correspondiente a la sesión plenaria del jueves, pero sobre la mesa fueron puestos otros temas, entre los que destaca la firma de un convenio con la entidad Abanca.

Según este documento, cuya firma fue respaldada ayer por el pleno, Abanca ofrecerá a los productores y bodegueros asociados al Consello Regulador diferentes productos y servicios financieros, todos ellos con el marchamo común de plantear unos intereses muy reducidos. Además, el convenio incluye alternativas de financiación flexibles, que permitirán a los inscritos en la D. O. Valdeorras desarrollar su actividad más fácilmente.

Aplicar las nuevas exigencias del sector

Las exigencias de la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) también fueron tratadas en la sesión plenaria de ayer. Más concretamente, los vocales aprobaron la actualización de una serie de procedimientos que deberán regir el funcionamiento del Consello Regulador, con un único objetivo: adaptarlos a los requisitos planteados por la citada entidad.

En este capítulo fueron incluidos diferentes apartados, desde las medidas orientadas a verificar la aptitud de las partidas de vino, hasta aquellas otras que van dirigidas a establecer las líneas que debe seguir la gestión de las contraetiquetas. También entraron en este punto el procedimiento que deberán seguir aquellos que deseen plantear un recurso, una reclamación o iniciar un litigio y el proceso de formación y cualificación del personal que trabaja en el Consello Regulador. Asimismo, los vocales validaron las normas actualizadas para las bodegas.

Finalmente, el pleno del organismo vitivinícola valdeorrés decidió autorizar la renovación del contrato laboral de un miembro del equipo técnico del organismo vitivinícola valdeorrés, quien se incorporaba a la plantilla durante el año pasado.