Un colectivo vianés analiza el papel de la mujer en el rural

El aula de la Casa da Cultura, de Viana do Bolo, acogerá los días 28, 29 30 de septiembre, el "1º Encontro Feminista en Viana do Bolo. Mulleres do Rural. Existen e resisten", cuya organización corre por cuenta de la Asemblea Feminista de Viana do Bolo, con la colaboración de la Xunta y el Concello.

La asemblea surgió a raíz de la última celebración del Día da Muller, el pasado 8 de marzo. Incorporándose inmediatamente mujeres de todas las edades para formar una agrupación "interxeracional". En la actualidad, el colectivo agrupa a aproximadamente 25 socias y su principal objetivo es acercar la cultura al mundo rural.

En referencia a las tres jornadas organizadas en Viana, el programa incluye una feria de comercio local y un espacio infantil.

Las actividades comenzarán el viernes, día 28, con el espectáculo de AldaoLado. El día siguiente centra la mayor parte de actos, con una charla de Antía Caramés y obradoiros de autodefensa, Estudio Estampa y música tradicional gallega, además de una mesa para analizar las experiencias emperndedoras rurales, todos ellos en el Campo da Feira. Además, en la Casa da Cultura se proyectará la película "Matria", de Álvaro Gago. El domingo, último día, podrá verse la película "As silenciadas", de Aurora Marco y habrá una visita a la casa-museo de Nieves Fernández.