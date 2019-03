Cinco conductoras "heroicas” de San Xoán de Río

Hubo un tiempo en el que las mujeres que conducían vehículos no eran demasiado bien vistas. Las dificultades que hubieron de superar cinco vecinas de San Xoán de Río merecieron este viernes el reconocimiento de sus convecinos. Naír González Núñez, Angelines Rodríguez Enríquez, Clarisa Arias Yáñez, María Rodríguez Carrera y Carmen López Gómez fueron las protagonistas del acto que organizaron la Asociación de Mulleres Anel, Asociación Cultural Río Mola y el Concello.

"¡Vete a fregar platos!". Esta fue la expresión que más oyó Angelines Rodríguez de los taxistas de Barcelona que la adelantaban. "Eran los taxistas, los demás no". A sus 77 años sigue cogiendo el coche, una tarea que inició cuando sacó el carné de conducir, con apenas 21. "Me casé muy joven y mi marido fue muy emprendedor, también le gustaba que su mujer fuese la primera en todo. Lo ayudé mucho", comentó este viernes, momentos antes del homenaje de sus vecinos. Se colocó al volante de vehículos muy distintos; desde una reliquia como el primer modelo de Seat 600 hasta el Audi que lleva actualmente, sin excluir algún todoterreno.

Otra de las homenajeadas, Naír González, tiene 83 años y también conduce. Obtuvo el carné cuando tenía 33, hace medio siglo y su pasión siempre fueron los autobuses. Esta inclinación fue la que la llevó a sacar el carné de Primera, aunque este fue su sueño imposible. Nunca consiguió sentarse al volante del transporte de pasajeros. "Me encantaría conducir un autobús", reconoce hoy en día. Lo más cerca que estuvo de su ilusión fue llevar un vehículo escolar, con capacidad para 11 viajeros. Ella también fue víctima de comentarios descalificadores. Los recibió al renovar el permiso de conducir. Quien la atendía la recibía siempre con la misma pregunta: "¿para qué quieres el carné?". A ella solo le quedaba una respuesta: "Tenía que decirle que era un suplemento de mi marido". Esos momentos fueron los únicos con sabor desagradable en su larga trayectoria de conductora, tarea a la que se puso porque "mi marido no me quería ver cuidando ovejas", según comentó.

Decidió ponerse al volante, animada por su marido, a finales de la década de 1960. No eran tiempos fáciles para las mujeres; aún debía transcurrir más de una década para que las casadas tuviesen que dejar de pedir permiso a sus maridos para conseguir el carné de conducción. Fue en 1975 cuando consiguieron este derecho, a pesar de que fue una mujer, la reina regente María Cristina, la que en 1900 firmó el real decreto que obligaba a presentar el carné a los propietarios del vehículo, según informaron los organizadores del acto de este viernes.

Las mujeres accedieron al permiso en la década de 1920 y la primera en conseguirlo fue una leonesa de Puebla de Lillo, Catalina García González, que lo obtuvo en 1925. La taxista más temprana, Piedad Álvarez Rubio, también salió de León, pero ya en tiempos de la II República. A su vez, una gallega, Celia Rivas, es quien encabeza la relación de conductoras de camión. En Ourense, una pionera en lograr el carné fue María Teresa Eiriz Vázquez, quien lo solicitó en 1937 para ayudar a sus padres.

Al acto de este viernes acudieron las cinco homenajeadas: María Rodríguez, Naír González, Clarisa Arias, Angelines Rodríguez y Carmen López. Se desarrolló en el salón de plenos de la Casa Consistorial de San Xoán de Río y abrió las intervenciones María González Caneda, invitada por la Asociación Cultural Río Mola. En su exposición afirmó que "sigue habiendo machismo en el rural" e invitó a las mujeres a "implicarse en la lucha". También habló, ya en representación de la Asociación de Mulleres Anel, Milagros Calvo Carballo, presentando a las veteranas conductoras una trabajadora municipal, Estrella Fernández González.