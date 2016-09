El Consello Regulador busca cómo controlar la uva amparada

La necesidad de controlar la uva de la Denominación de Orixe Valdeorras llevó al presidente del Consello Regulador, Francisco García Álvarez, a estudiar la apertura de líneas de colaboración con diferentes universidades españolas. El objetivo perseguido con estas gestiones es la búsqueda de un método que permita garantizar el origen de todo el producto amparado.



El anuncio fue realizado coincidiendo con una intensificación de las labores de control de la uva que desarrolla el Consello Regulador. Los planes del equipo directivo pasan por aumentar el seguimiento respecto a años anteriores. Esta decisión busca velar por un estricto cumplimiento de la normativa que rige la DO Valdeorras, tanto en el cultivo de las variedades autorizadas y preferentes, como durante el proceso de transformación en la bodega.



El aumento de los controles está detrás de la incorporación de varios miembros del Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense. Tanto este grupo, como el equipo técnico del Consello Regulador iniciaron hace días una labor de ordenación y control de la viticultura en la comarca.



Estas actuaciones se suman a las labores de vigilancia que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para coordinar su labor, el presidente del Consello Regulador asistió recientemente a una reunión, en la sede ourensana de la Subdelegación del Gobierno. En la cita, a la que asistieron representantes de las otras DO de la provincia, se acordó intensificar los controles encaminados a evitar la entrada de uva no autóctona en zonas amparadas.