El Juzgado de lo Contencioso de Ourense acogió ayer la vista de conclusiones del procedimiento iniciado por el Concello de Trives para solicitar la convocatoria del pleno constituyente de la Mancomunidade das Terras de Navea-Bibei. Una vez entregadas por escrito, como solicitaron los abogados, la sentencia podría conocerse en un plazo de dos semanas.



El contencioso fue planteado por el Concello de Trives ante el retraso acumulado por la renovación del pleno del organismo en el que participan Trives y San Xoán de Río. Según los estatutos que rigen la Mancomunidade, el pleno de constitución deberá convocarse en un plazo de 35 días, después de las elecciones municipales. Pasó prácticamente año y medio desde las de marzo de 2015 y el presidente en funciones, Manuel José Vicente de Inés, no lo convocó.



El máximo responsable del organismo no fija una fecha para renovar el pleno, pero tampoco el Concello de San Xoán de Río designa a sus vocales.



El máximo órgano de la Mancomunidade das Terras de Navea-Bibei está formado por seis vocales, tres por cada uno de los concellos que la forman: Trives y San Xoán de Río. Los vocales triveses ya fueron designados en junio de 2015, según recordó ayer su alcalde, Francisco José Fernández Blanco. También apuntó que quienes ocupan las alcaldías son representantes natos en el pleno, por lo que entiende que existe el quorum suficiente para convocar el pleno.



Esta situación se produce en pleno proceso de disolución de la Mancomunidad. El organismo que prácticamente solo lleva la gestión de la residencia de ancianos de Trives lleva meses en una situación de parálisis, una circunstancia que es conocida por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este comunicó en julio al alcalde trivés que "la situación no puede seguir así", según el regidor. Pese a ello, poco cambió desde entonces.