El corte de la OU-807 obedece a una "cuestión de seguridad"

La Diputación Provincial de Ourense justificó ayer la decisión del corte ejectuado el pasado sábado en la carretera de su titularidad, la OU-807, que da acceso a los vecinos de la aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras.

Según el máximo organismo ourensano, la medida, que entienden traumática para los residentes, obedece estrictamente a razones de seguridad que tienen como objetivo velar por la integridad física de sus usuarios: "A decisión foi tomada en base aos informes técnicos que acreditan o desprendemento das rochas na parte máis próxima ao lugar e á carencia de base da propia estrada nalgunha parte deste treito. Todo isto, unido á longa seca agora acompañada por intensas choivas, fai que a inestabilidade do terreo se manifeste novamente", apuntan desde la Diputación Provincial.

Sin embargo, el corte no sentó del todo bien a los vecinos, que el sábado a las 16,30 horas acompañaron a los efectivos de la brigada de obras provincial para intentar impedir que llevase a efecto la clausura de la deteriorada vía de comunicación.

OFRECIMIENTO

Sostienen desde la administración ourensana que "diante da vontade de causar os menores impedimentos aos veciños do pobo, ofrecéuselle ao concello mellorar a estrada municipal (con 1,2 quilómetros máis de percorrido que a OU-807) e que dá acceso á aldea do Mazo e tamén a San Vicente de Leira, co cal este núcleo de poboación non queda incomunicado en ningún momento". Ofrecimiento que el regidor, Enrique Álvarez -que mantiene su encierro en el Concello- aceptará "sempre que sexa de xeito temporal". Además, se ofertó también la posibilidad de proporcionarles transporte público a todos ellos para limitar todavía más el riesgo de usar la vía alternativa, en mejores condiciones que la clausurada pero de sinuoso trazado. Por último, la Diputación Provincial señaló en ese comunicado que sus oficinas están "dispostas a aceptar calquera suxerencia sempre e cando sexa posible legalmente".