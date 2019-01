Derroche solidario en la “Festa do Fútbol" trivesa

Once equipos, dos de ellos mixtos, se unían en los días previos a la despedida del 2018 por una buena causa, la recaudación de productos no perecederos en la segunda "Gran Festa do Fútbol".

El pabellón de Pobra de Trives albergó una animada y solidaria celebración que permitió alcanzar la cifra de dos toneladas de alimentos recogidos (la aspiración inicial era superar la media tonelada recaudada el año pasado) gracias a la aportación que generosamente realizaron los asistentes a las semifinales, algunos de los cuales entregaron varios kilos de comida a cambio de una entrada y las rifas para entrar en los sorteos.

Los equipos AC RíoMola, Sporting de Manzaneda, AC A Rebusca, CD Trives, Club de Montaña de Trives y Disco/Pub Curvi, conjuntamente con los concellos de San Xoán de Río, Manzaneda y A Pobra de Trives, son los impulsores de una iniciativa que ha tenido muy buena acogida en la comarca, y a la que se han sumado equipos de Primera y Segunda División como el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Deportivo de A Coruña, Rayo Vallecano, Real Madrid o S.D.Eibar donando material deportivo que se fue sorteando al finalizar cada partido, conjuntamente con los regalos ofertados por otras 16 empresas y agrupaciones de la zona como Club Montaña Trives, Concello de Trives, Estación de Montaña Manzaneda, Coren, Construcciones José Luis, Carnicería Pedrés, Café Quintela/Pensión Baloira, Casa Rural Os Trintas, Sporting Manzaneda, Embutidos Hervella, Jean François Morère, Real da Pousa, Carpintería y Muebles DR, Curvi, CD Trives y Farmacia Paz.

Escuela de atletismo

En en el plano deportivo, los integrantes del equipo Nós de Manzaneda se alzaron con el campeonato en una disputada final con el Curvi (Trives). Ambos equipos llegaron a la final tras disputar las respectivas semifinales con Os Tinajas (Trives) y Fogonazos(Montederramo). El torneo, que arrancó en la jornada del 28 de diciembre y terminó el día 30, también incluyó partidos de diferentes equipos infantiles, así como femeninos.

Además, los niños de las Escolas Deportivas Municipais de Trives y su entrenador recibieron de manos del alcalde, Domingo Diéguez, y del concejal Roberto González -y con pasillo por parte de los equipos semifinalistas-, los trofeos por haber quedado campeones y subcampeones de atletismo en la Liga Galega de Abanca.n