Detido un veciño de Pobra de Trives por exercer de odontólogo sen ter a formación nin a titulación

A Guardia Civil detivo a un veciño de Pobra de Trives como presunto autor dun delito de intrusismo profesional por exercer supostamente a profesión de odontólogo sen contar coa formación e titulación académica necesaria. Ademais, acúsaselle doutros delitos de estafa, lesións e contra a saúde pública.



As investigacións, que se iniciaron o mes de marzo do pasado no marco da denominada `Operación Déntimo`, levaron a cabo polo Equipo de Policía Xudicial da Guardia Civil de Lalín (Pontevedra) ao ter noticia das identidades dalgúns afectados.



Segundo informou o Instituto Armado, as primeiras vítimas identificadas foron os responsables dos laboratorios protésico-dentais de varias provincias de Galicia, nos que esta persoa adquirira diverso material específico --pezas dentarias, pontes, implantes e outras-- que necesitaba para atender aos seus pacientes.



Nalgunhas ocasións, despois de pagarlles algunha cantidade deixáballes a abonar o resto e, finalmente, desaparecía, sen ningunha posibilidade de reclamar a débeda ou presentar denuncia, xa que non coñecían nin o seu domicilio nin a súa verdadeira identidade.



As investigacións realizadas pola Garda Civil determinaron non só as supostas imprudencias temerarias desta persoa, senón tamén a tolerancia e permisividade dos seus pacientes, "tendo en conta de que nalgún caso extraeulles, nun só acto, ata tres pezas dentarias a un albanel, na mesma obra onde estaba a traballar", segundo concreta a Benemérita.



Mentres, outros afectados relataron que esterilizaba o material nun recipiente con lejía para realizar as extraccións, empastes ou endodoncias e, nalgún outro caso, tamén chegou a utilizar determinados tipos de anestesia.



Afectados

Coa colaboración do Colexio oficial de Protésicos Dentais de Galicia e dos Colexios oficiais de Odontólogos e Estomatólogos do catro provincias galegas, a Guardia Civil puido chegar á localización dos prexudicados.

Ata o momento son catro pacientes, todos eles residentes na provincia de Ourense e outro catro laboratorios: dous en Ourense, un na Coruña e outro en Vigo.

As investigacións concluíron coa detención de A.A.L., de 52 anos, que foi arrestado en Pobra de Trives, ao que se lle acusa da comisión dos delitos de intrusismo profesional, estafa e ao mesmo tempo lesións e contra a saúde pública, tendo en conta que moitos dos pacientes manifestaron que, por mor da actuación desta persoa, "sufriron lesións irreversibles", segundo destacan as mesmas fontes.

As dilixencias instruídas entráronse nos xulgados de Instrución número 1 de Lalín (Pontevedra), Instrución número 2 de Ourense e Instrución número 4 da Coruña.