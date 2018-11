El Entroido regresa a Viana con un certamen de carteles

La villa de Viana do Bolo inició los preparativos del Entroido 2019, unos festejos que se desarrollarán entre los días 21 de febrero y 6 de marzo. El pistoletazo de salida guarda relación con la promoción que viene realizando el Concello que dirige Secundino Fernández Fernández y comenzó con la convocatoria del concurso convocado para seleccionar el cartel oficial de la fiesta.

Las bases, que ya pueden encontrarse en la página web del Concello:"www.vianadobolo.es", contemplan la entrega de un premio de 350 euros al ganador. Los interesados en participar en el certamen tendrán hasta el 7 de enero de 2019 para presentar sus trabajos.

Las propuestas deberán incluir el lema "Entroido 2019. Viana do Bolo. Do 21 de febreiro ao 6 de marzo" y el Concello hará pública la decisión del jurado en la web, a partir del 10 de enero. El tema será de libre elección e interpretación del autor, siempre reproduciendo "o espírito entroideiro de Viana do Bolo". En todo caso, los carteles presentados al certamen pasarán a ser propiedad del Concello vianés, según contemplan las bases.

A la espera de los trabajos, "el Concello espera unha boa participación veciñal, como en anteriores ocasións, para darlle a máxima difusión". según afirmaron los organizadores.