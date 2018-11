Un estudio avala el uso apícola de las escombreras de pizarra

La utilización de explotaciones apícolas para, al mismo tiempo que producen miel, recuperar escombreras de pizarra, centra uno de los estudios que desarrolla Calfensa. Lo anunció el director técnico de su departamento de Medio Ambiente, Luis Andón, momentos antes de comenzar la jornada que organizaron el Clúster da Pizarra de Galicia y la Fundación Centro Tecnolóxico da Pizarra.

El ponente explicó que la recuperación de los espacios degradados por la producción de pizarra mediante la plantación de castaños no es válida para todos los espacios. "A idea é moi bonita, mais hai escombreiras a máis de 1.000 metros de altitude e no entorno non hai castiñeiros. Pode ser unha solución. Imos traballar na producción de mel nas escombreiras das minas e volver aos usos anteriores do terreo, como o pastoreo", explicó.

El director técnico de Calfensa explicó que "con pequenas actuacións, de fomento da biodiversidade si é compatible a explotación das minas co respeto á natureza e o medio ambiente".

Antes que LuisAndón iniciase su exposición, el doctor ingeniero de minas, Fernando López González-Mesones, habló de la "caracterización tecnolóxica das pizarras galegas como material de construcción para outras aplicacións complementarias ás tradicionais cubertas".

En su intervención, López González-Mesones abordó ciertos usos que son posibles por las características de pizarra, como su dureza o impermeabilidad, y que podrían ser más aprovechados. Habló de pavimentos exteriores e interiores, aplacados en las fachadas exteriores e interiores, del mobiliario urbano o el arte funerario, así como del mobiliario de interior (encimeras, baños o lavabos, entre otros), los revestimientos de piscinas o las losetas elaboradas con pizarra y otros materiales. "Es un tema de marketing y de difundir estas ideas", expuso.

La jornada la abrió el presidente del Clúster da Pizarra, Víctor Cobo Arias, quien resaltó la "aposta do sector da pizarra pola innovación". También intevino el jefe territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria en Ourense, Santiago Álvarez Gozález, que recordó la importancia de un sector, el de la pizarra, que genera el "55% do emprego da industria extractiva de Galicia". Cerró el acto inaugural la alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González Quintela. Durante su intervención defendió que "desde las Administraciones públicas debemos seguir apoyando a las empresas de pizarra".