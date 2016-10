La falta de lluvias reducirá la producción provincial de setas

El año 2016 está siendo para quienes se animaron a introducirse en la Micología. La sequía y la falta de lluvia propició un retraso en el inicio de la campaña de recogida de setas y una fuerte reducción de la producción en los montes ourensanos. Esta escasez fue resaltada ayer por el divulgador micológico Alejandro Mínguez y José Luis Rico, presidente de la asociación ourensana Os Cogordos.



"É un ano moi malo, en comparación co 2014, que foi excelente, e co 2015, que foi bo", comentó e divulgador Alejandro Mínguez. Explicó que las setas necesitan alguna lluvia en verano; una humedad del 90 % al 95 % y temperaturas de 15º a 17º y superiores a 5º.



"Una temporada normal necesita lluvia a finales de agosto o principios de septiembre. Debería durar dos o tres días para que humedezca la tierra, pero este año hay sequía. Hay especies que no van ni a salir", confirmó José Luis Rico.



En todo caso, ambos expertos corroboraron el crecimiento de la afición por el mundo de las setas. "Os cogumelos están de moda", aseguró Alejandro Mínguez. "Hay muchísima afición. Cada año son más los concellos que organizan jornadas. Se trata, sobre todo, de gente mayor, que se jubila y tiene tiempo", aclaró el portavoz de Os Cogordos. Lo explicó en Viana, en una jornada micológica que organizó el Concello que dirige Secundino Fernández Fernández: "II Xornadas Micolóxicas". A no demasiados kilómetros de ahí, en un alto del programa de otra jornada, esta organizada por el equipo de gobierno municipal veigués, que dirige Juan Anta Rodríguez: "Tregumelos A Veiga 2016", ofreció sus explicaciones Alejandro Mínguez.



El aumento de la afición apenas repercutió en la comercialización. Tras dispararse en el inicio de la crisis, cuando muchos parados se echaron al monte para recogerlas, la normativa autonómica de 2014 y la bajada de precios -hubo especies que pasaron de 10 a 3 euros por kilo- redujeron la actividad.