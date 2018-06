Sin fecha para la reapertura del principal acceso a San Vicente

Una comisión formada por cuatro vecinos de San Vicente, el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez Barreiro, y el diputado socialista y regidor de Petín, Miguel Bautista Carballo, regresó ayer a Valdeorras desanimada. Volvió desconociendo cuándo se reabrirá definitivamente al tráfico el principal acceso al pueblo: la carretera OU-0807.

En Ourense, se entrevistó con el diputado del PP Pablo Pérez, técnicos de la Deputación, de GOC, empresa que redactó el proyecto del acceso y Pizarras Gallegas, que se ofreció a retirar las rocas de la ladera.

"Tiñamos a esperanza de que nos presentasen un proxecto de urxencia e nos falaron dun de estabilización da ladeira de 4,5 millóns de euros, polo que debe seguir tódolos pasos dun proxecto normal e non hai data de inicio das obras. Tras 25 anos, non hai solución. Que non digan que en 15 días están as máquinas", se quejó el alcalde vilamartinés, Enrique Álvarez.

El regidor dejó en manos del pueblo, que se reunirá en las próximas horas, decidir qué hacer para reabrir el vial de la Deputación Provincial.