La Festa do Botelo viaja hasta A Coruña en febrero

La villa barquense se viste de gala hoy para acoger una nueva edición, y van 19, de la "Festa do Botelo". Antes de que todo dé comienzo, la Concellería de Cultura e Educación ya trabaja en la organización de la "6ª Festa do Botelo do Barco en A Coruña".

Será el 16 de febrero, a las 14,00 horas, cuando la "Boteloneta" se detendrá en el Monte de San Pedro. El restaurante "Árbore da Veira" acogerá una nueva edición de la fiesta organizada en tierras coruñesas para promocionar el embutido tradicional de O Barco.

En todo caso, aún falta casi un mes para el evento de la ciudad herculina. Hoy, la atención se centra en la villa de O Barco. Aproximadamente 2.000 personas saborearán el manjar tradicional en la comida oficial. Se desarrollará en el polideportivo municipal de Calabagueiros, pero también en los restaurantes de la villa.

El encuentro gastronómico comenzará a las 14,30 horas, tres horas y media después de la inauguración de la feria de productos tradicionales, montada en el recinto ferial del Paseo do Malecón. A las 12,00 horas, el humorista Roberto Vilar cantará las excelencias del embutido barquense.

Será durante el pregón, que leerá en el Teatro Lauro Olmo, donde también estarán la poetisa Fátima Delgado y el grupo local Os Íñigos. Animarán un acto en el que el restaurante "Fernando III" recogerá la mención de honor.n