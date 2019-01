Fulgurante primer pleno de Diéguez como candidato del PP

El alcalde de la Agrupación Trivesa Independiente (ATI), Domingo Diéguez González, y también candidato del PP para las Municipales 2019, solventó en cinco minutos el primer pleno de la corporación municipal tras el anuncio de que encabezará la lista popular en A Pobra de Trives.

El orden del día no invitaba al debate. Además de los puntos referidos a la aprobación del acta de diciembre de 2018 y ruegos y preguntas, lo completaron las comunicaciones de la Alcaldía, decretos y asuntos de urgencia, que no hubo.

El interés de la sesión de este jueves no estaba centrado en el orden del día, sino en la respuesta de los concejales de la oposición a la designación de Domingo Diéguez como cabeza de lista del PP.

El concejal de Son de Trives no acudió al pleno. Sí estuvo el portavoz popular Jesús Prieto Pérez, quien no encontró ningún motivo para intervenir, ante el orden del día de la sesión.

Más tarde, el edil del PP prefirió no polemizar por la designación del alcalde independiente como candidato popular. "Non imos facer polémica. Nós estabamos para traballar por Trives. Son decisións que toman en Ourense e a xunta local non participou nesa toma de decisións", comentó y mostró su sorpresa por el proceso de elección. "Ninguén de nós estivo informado. Persoalmente, penso que hai outras maneiras", dijo.n