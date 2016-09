El granizo de julio provocó daños a ochenta viticultores

Los técnicos de la Consellería do Medio Rural recogieron recientemente los informes correspondientes a los daños ocasionados en el viñedo por la granizada que asoló buena parte de los cultivos de Valdeorras a principios de julio. El presidente del organismo que regula la DO Valdeorras, Francisco García Álvarez, explicó ayer que fueron 80 los productores que solicitaron ayuda para paliar los desperfectos sufridos por sus viñas.



El minifundismo también se aprecia en el número de parcelas afectadas por la granizada: 500. Los daños ocasionados son de muy distinta gravedad pues hay viñas que fueron prácticamente arrasadas por el pedrisco, tanto que sus propietarios se plantean iniciar la vendimia.



La granizada del 6 de julio afectó principalmente a viñedos de los concellos de O Bolo, Petín, A Rúa, Vilamartín, O Barco y Rubiá. Las fincas donde cayó la piedra no solo tendrán problemas este año, pues los daños sufridos por las vides también reducirán la cosecha del año próximo.



Ayer, el presidente del Consello Regulador, Francisco García, se mostró optimista ante la posibilidad de que la Consellería do Medio Rural asigne una partida presupuestaria a paliar los daños de la granizada. El interés mostrado por el citado departamento autonómico y su solicitud de informes acerca de los destrozos y las parcelas en las que cayó la piedra es, para el máximo responsable de la DO, un síntoma de la preocupación mostrada por el organismo que dirige Ángeles Vázquez.