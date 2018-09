El grupo valdeorrés Azor 91, regreso al post punk británico de los años 80

El grupo Azor 91 fue fundado por Víctor y Guille con la idea de dar forma a un grupo que recordase al punk británico de los 80. Un día, Raquel, una amiga común desde hacía años, se acercó a donde ensayaban y empezó a improvisar con un teclado. En ese momento, y casi sin querer, fue donde compusieron "Dried Flowers", su primera canción. Con el tiempo se incorporaron Isaac con el bajo y Piru con la batería y el sonido del grupo mejoró hasta dar forma a lo que son hoy en día, pero en constante evolución.

¿Cuándo empezaron en el mundo de la música?

(Isaac) Siempre me atrajo, ya desde pequeñito, el sonido del bajo. Cuando tenía 15 años escuchaba mucho a Muse, y me gu staba mucho cómo tocaba su bajista, Cristopher Wolstenholme, así que me decidí a comprar un bajo y aprender a tocar. Fue una de las mejores decisiones de mi vida.

Si echan la vista atrás, ¿cómo fueron sus inicios?

(Guille) Cuando Víctor y yo empezamos, ensayábamos sobre ideas que yo mismo había compuesto para guitarra y bajo. Yo tocaba la guitarra y Víctor cantaba y tocaba el bajo. Improvisábamos sobre esos fragmentos y el sonido era más crudo y punk. Con Raquel e Isaac nos acercamos a un sonido más introspectivo y oscuro, y con Piru, que sustituyó al ordenador que usábamos de caja de ritmos, nos acercamos a ritmos mucho más complejos.

¿Hay alguna influencia que destaque en su estilo?

(Víctor) Nos han dicho que la influencia de Joy Division se nota y es cierto, es un gran grupo. Pero no sonamos igual que ellos, tenemos muchas influencias y escuchamos prácticamente de todo: synthpop, garage punk, doom metal, rock progresivo, música electrónica... También jazz y música clásica. Grupos que realmente nos han marcado yo creo que hay muchos: The Cure, New Order, The Smiths, Echo & The Bunnymen, Buzzcocks, Bauhaus, Wire... También españoles: Aviador Dro, Derribos Arias, Gabinete Caligari...

¿Cómo lo definirían?

(Guille) Intentamos no cerrarnos a experimentar con nuevas formas o géneros musicales, adaptándolas siempre a nuestro estilo... Supongo que nos encontramos cómodos con la etiqueta post-punk, pero no nos preocupa demasiado, tenemos elementos de darkwave, minimal synth, punk rock... Suena más bien a pop introspectivo, triste y abrasivo.

Sobre el escena rio, ¿qué sienten?

(Isaac) Es toda una experiencia, desde los nervios previos a tocar hasta cuando te bajas. Al principio sí que sentimos cierta timidez al subirnos a las tablas, pero luego, si conectamos con el público y vemos que disfruta, realmente lo disfrutamos y nos soltamos bastante. Además nuestros directos no solo tienen música, sino que también una parte importante de espectáculo.

Los directos tienen algo especial, ¿qué es lo que más les gusta de actuar ante el público?

(Víctor) A mi personalmente, que podemos hacer lo que queremos y que normalmente funciona y tenemos buen feedback. Por ejemplo, durante el SilFest salí con un ramo de flores más grande que yo, a lo Morrissey. En la Jam Fest de este año acabé en el suelo... Además los temas se vuelven mucho más agresivos en directo y la energía se nota.

¿Qué les aporta la música?

(Isaac) La música no es tanto para mí una vía de escape como para mucha gente sino más bien una manera de entretenerme y desconectar. Me relaja y divierte mucho tocar, sobre todo cuando es con más gente. La música también me ayudó a entender la vida de otra manera y a conocer gente increíble que ahora es importante en mi vida. No es que le deba nada a la música pero sí que agradezco a mi yo del pasado haber tomado la decisión de aprender a tocar.

¿Algún proyecto entre manos que puedan desvelar?

(Guille) Pues estamos ya preparándonos para grabar nuestro primer EP. Serán aproximadamente cinco canciones, y no tenemos un título decidido aunque hemos barajado varios. El trabajo contendrá como mínimo todos los temas que hemos estado interpretando en directo durante estos dos años, en versiones más pulidas y trabajadas. Además, estamos trabajando con gente muy creativa con la que compenetramos para crear la imagen del grupo, como la fotógrafa Jennifer Rodríguez.