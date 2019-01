Siete grupos animarán la XIX Festa do Botelo

La cuarta edición de la "Foliada e Cantos de Taberna" reunirá, este sábado y en O Barco de Valdeorras, a siete grupos. El evento forma parte del programa de actos de la "XIX Festa do Botelo", que mañana se desarrollará en la villa barquense.

A la cita acudirán las siguientes agrupaciones: Corenta e Chinco Boys y Os Somontanos, de A Pobra do Brollón; Os Palletas de Quiroga; Os Tabernícolas, de Viana do Bolo; Foliada de Bosende, de la aldea lucense de este mismo nombre; los madrileños Os do Venres, a los que pertenecen los hermanos Eceiza Rodríguez, de origen valdeorrés; y, finalmente, Os Parrandas, de O Barco de Valdeorras.

La participación de estos siete grupos en los actos de la Festa do Botelo comenzará una vez finalizado el acto de lectura del pregón, cuyo remate está previsto para las 13,30 horas. A partir de ese momento, las formaciones participantes en esta "Foliada e Cantos de Taberna" iniciarán un recorrido musical que les llevará desde el Teatro Lauro Olmo, auditorio donde el humorista Roberto Vilar leerá el pregón, hasta el polideportivo municipal de Calabagueiros, en el que se desarrollará la comida oficial del evento gastronómico de la villa.

Los grupos animarán con sus canciones la comida y también la sobremesa para, una vez finalizado el evento meramente gastronómico, encaminarse a la zona de bares de la villa. Será a partir de las 19,00 horas cuando los cantos de taberna animen el ambiente en los nueve bares inscritos en la ruta: ""A Fábrica", "Divino Paseo", "A Pampa", "Bajo 5", "Al Natural", "Veira Sil", "O Buraco", "San Mauro" y, por último,"Chanfainas".