El hospital comarcal tiene a un director dos veces por semana

La marcha de Ciro Cabezas Checchi a Vigo, donde a principios de junio se puso al frente del área de Procesos de Soporte de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) del área sanitaria viguesa, descabezó la dirección del Hospital Comarcal Valdeorras. Sus funciones de director fueron asumidas, en tanto no se resuelve el correspondiente concurso de contratación, por el director de Procesos Asistenciales de Ourense, quien se desplaza periódicamente a la villa barquense, según informó el Servizo Galego de Sanidade (Sergas).

La ausencia del director no gustó a un sector de la sociedad valdeorresa, muy sensibilizada con la cuestión sanitaria. "Non podemos permitir que abandone o posto sen repoñelo inmediatamente. Non vale que veña dúas veces á semana unha persoa desde Ourense. Tememos que a praza poda perderse", se quejó el coordinador del BNG en Valdeorras, Xesús Vilasánchez Feijoo.

El Sergas atribuyó el retraso en el relevo del director del Hospital a la necesidad de cumplir la norma de contratación. "Hay que cumplir la normativa", afirmaron las mismas fuentes. Añadieron que la plaza debe salir a concurso, publicarse en el Diario Oficial de Galicia y deben presentarse los candidatos, calculando en torno a los dos meses el tiempo que llevará su sustitución. "El director de Procesos Asistenciales se desplaza a O Barco desde Ourense y, además, las decisiones son colegiadas. Por otra parte, también están los mandos intermedios del Hospital", apuntaron.

La del director-gerente no es la única ausencia en el equipo directivo y médico del Hospital. También falta el director de Admisión, desde que se jubiló el profesional que ocupaba el cargo. "Se asume en O Barco, con apoyo de Ourense", afirmó el Sergas. "Non estamos de acordo tampouco coa falta do director de Admisión", protestó Xesús Vilasánchez.

Fuentes sanitarias criticaron que el Hospital quede con un único anestesista durante el verano o que solo tenga un pediatra.n