El Hospital de Valdeorras incorpora a ocho nuevos médicos a su plantilla

La Oferta Pública de Empleo (OPE) permitió la incorporación de ocho especialistas a la plantilla del Hospital Comarcal Valdeorras. Lo anunció ayer el gerente de la EOXI (Estructura Organizativa de Xestión Integrada) de Ourense, Verín y O Barco, Julio García Comesaña, momentos antes de comenzar la reunión del comité de dirección del citado órgano sanitario. Fue acompañado por Francisco Contreras San Feliciano, gerente del centro hospitalario barquense.

El titular del EOXI resaltó la importancia de las incorporaciones, pues se realizan en "especialidades deficitarias que se resolven ligadas á prazas en propiedade". Julio García prefirió no echar las campanas al vuelo y expuso las dificultades que encuentran los hospitales comarcales para cubrir la demanda de especialistas. "Hai especialidades nas que é moi difícil atraer o manter especialistas. Estos veñen con praza en propiedade", dijo.

También aludió a las críticas por fraude, motivadas en la ausencia de especialistas que aparecen en partes de guardia. Atribuyó la situación vivida el 1 de enero a los problemas para cubrir el área de Traumatología con solo dos facultativos, que llevaron a la dirección a establecer un mecanismo de segunda llamada para atender estas situaciones. "Foi un problema de comunicación", explicó el gerente del EOXI. Inmediatamente, aseguró que "en ningún momento se deixaron de cubrir as gardas.

También se habló de las obras proyectadas para el hospital y, entre otras, de mejoras en el equipamiento del laboratorio y Farmacia, así como la reforma de la fontanería del centro. También anunció la creación de salas de TPR (Trabajo de Parto y Recuperación), que unen la zona de paritorio con la de dilatación "para non mover á paciente", así como mejoras en la eficiencia energética, Cirugía Mayor Ambulatoria o PAC.

El personal tilda de "precaria" la atención

La junta de personal del Hospital mostró su deseo de que las plazas cubiertas por los nuevos facultativos "se manteñan no tempo". En un comunicado criticó la gestión "tanto por parte dos directivos do Sergas como da xerencia do EOXI de Ourense, Verín, O Barco e a xerencia do HCV". Consideran que la atención a los pacientes es más "precaria" por una serie de circunstancias: falta de especialistas, no salir oposiciones a la totalidad de las plazas que ya existían, falta de cobertura a las ausencias de facultativos con permiso, aumento de traslados a Ourense, cierre de Hospitalización a Domicilio y especialistas que marchan por las "malas condiciones laborales".