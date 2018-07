Impulsan el colectivo “144 Irmaos" en Vilamartín

La Casa da Cultura de Vilamartín de Valdeorras acogerá el domingo, 8 de julio, a las 12,00 horas, el acto de fundación, o bien refundación, del colectivo "144 Irmaos". La cifra hace referencia al número de militantes con que contaba el PG en Vilamartín, en el año 1936, siendo uno de ellos el escritor Florencio Delgado Gurriarán.

"Queremos camiñar nas liñas marcadas por aquela organización política", afirmaron los convocantes. Entre ellas destacaron las siguientes: "Galeguismo, irmandade, defensa da cultura e do patrimonio, defensa dos medios de produción e dunha vida digna do noso pobo e na nosa terra coa súa máxima expresión e desenvolvemento no dereito á autodeterminación dos pobos".

Los impulsores de esta iniciativa pretenden constituir una asociación "que vaia máis alá da simple organización cultural e deportiva" y que, abandonando los límites municipales, abarque la comarca valdeorresa. En este sentido, señalan su propósito de convertirse en un "foro de irmandade", invitando a sumarse a quienes puedan estar interesados.