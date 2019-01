Un incendio forestal activo en A Mezquita

Un incendio forestal, que según las primeras estimaciones afecta a una superficie de veinte hectáreas, se ha originado en el ayuntamiento orensano de A Mezquita, en la parroquia de Castromil.

La Consellería de Medio Rural ha informado en un comunicado de que el fuego comenzó a las 14:33 horas, con varios focos simultáneos y en él trabajan cuatro agentes, tres brigadas, dos aviones y un helicóptero.

