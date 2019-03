El Instituto de Estudios pide habilitar un museo en O Barco

El Concello de O Barco no tiene ningún museo, una carencia que conocen bien en el Instituto de Estudios Valdeorreses (IEV). Su presidente, Aurelio Blanco Trincado, recuerda que ya son más de tres décadas las que este colectivo lleva detrás de las Administraciones para conseguir la apertura de alguno. "Seguimos reivindicando con fuerza. No hay villa en la provincia que no tenga su museo", explicó.

La Casa do Chao, la construcción de los peones camineros de Viloira o el mismo edificio viejo de los Juzgados fueron opciones presentadas por el IEV al Concello barquense en su intento de conseguir el museo, pero ninguna de ellas prosperó. A su vez, desde el gobierno local también se plantearon posibles ubicaciones para el deseado museo, como la recuperación de una casa de la rúa de San Roque para crear el museo del río. Tampoco salieron adelante.

Aurelio Blanco informó de la preparación de un homenaje al grupo "Los Escarbadores", un colectivo de aficionados a la arqueología que en la década de 1960 rastreó el castro de Valencia do Sil (Vilamartín de Valdeorras), entre otros estudios. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa la necesidad del ansiado museo.

Detrás de este homenaje hay algún arqueólogo y un grupo de alumnos de los institutos de O Barco y A Rúa. Los impulsores descubrieron la enorme importancia de la labor que desarrollaron aquellos estudiosos y también que nunca fue reconocida.

Fruto de aquella labor, salieron a la luz decenas de piezas arqueológicas, pero muchas de ellas se perdieron, aunque también se está a tiempo de recuperar muchas otras, según reconoció Aurelio Blanco. A su vez, hallazgos importantes aparecen "almacenados" en varios rincones del Concello e incluso en casas particulares. Otros, permanecen guardados en el Museo Arqueolóxico Provincial. Hay restos de muchas épocas, desde el Paleolítico al mundo romano, pero no hay dónde exponerlos. Por ello, el presidente del IEV insiste en que O Barco "es la única villa de la provincia que no tiene museo".