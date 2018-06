La vida de un poeta en corto

El director de documentales valdeorrés Domingo Díaz comenzará en los próximos días el rodaje de un cortometraje sobre la figura del poeta Florencio Delgado Gurriarán. La iniciativa forma parte del proyecto que dirige Débora Álvarez con la finalidad última de conseguir que la Real Academia Galega dedique un Día das Letras Galegas al escritor de Córgomo (Vilamartín).

Domingo Díaz visitó el Instiuto Lauro Olmo, acompañado por Teresa Díaz, también del equipo de rodaje del cortometraje. Buscaban jóvenes actores, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, para participar en la grabación de la cinta.

Fue el primer paso. Los trabajos de rodaje comenzarán en breve y se prolongarán durante un par de semanas. En los próximos días, el equipo viajará a Larouco, O Bolo, Petín, A Rúa, Vilamartín, Córgomo, Portela, Carballeda y A Veiga. Casi todos los concellos valdeorreses aparecerán en las imágenes y todos los puntos de interés de la misma, como el santuario de As Ermidas o Trevinca, según explicó su director.

El artífice del rodaje prefirió que el resultado del trabajo fuese una sorpresa y apenas desveló detalles de la obra que afronta. En un principio, la dirección del proyecto que recupera la figura del escritor vilamartinés le propuso rodar un documental, campo en el que cuenta con una amplia experiencia. Sin embargo, en esta ocasión prefirió salirse un poco del guión. "Non me apetecía facer un documental, preferín que fose un vídeo homenaxe; mezclar nel o documental e a ficción", explicó Domingo Díaz.

Los jóvenes actores jugarán un papel importante en su elaboración, algunos de ellos incluso interpretarán algún papel. "Traballaremos coa improvisación", explicó el director. Añadió que persigue un proyecto muy abierto, en el cual, el resultado final no se limite al guión preestablecido y los participantes puedan moverse con libertad.

Es aquí donde encaja el concurso de vídeo que en mayo presentó la organización del proyecto. Este certamen, "O cinema de Florencio", está abierto a los estudiantes de ESO, que deberán elaborar videopoemas y microvídeos. "Buscamos a participación dos rapaces. Estamos esperando polo concurso de vídeo", añadió el director petinés. En su presentación, Domingo Díaz no estuvo solo, también participó otro director Manuel Gómez.

ESTRENO

De la dirección del proyecto "As letras de Florencio" dependerá la fecha de presentación del cortometraje, aunque todo parece indicar que será en el mes de septiembre. Para esas fechas ya estará listo un trabajo que, pese a ser de cine exprés, por el escaso tiempo que llevará su elaboración, no por ello deja de ser un "proxecto moi ambicioso e moi aberto". Su duración no será mucha: aproximadamente 15 minutos, los suficientes para difundir la figura del escritor vilamartinés.

El cortometraje forma parte de una larga relación de actividades promovidas con la única finalidad de reivindicar a Florencio Delgado Gurriarán.