Laura Fidalgo, en la pasarela "curvy" nacional

Laura Fidalgo se ha coronado recientemente como Miss Curvys Ourense y el próximo 23 de noviembre participará en la gala final de Miss Curvys nacional. Orgullosa de su cuerpos y medidas, ve este certamen como una oportunidad de dar visibilidad a aquellas mujeres cuya talla no se ajusta a los parámetros impuestos por la industria fashionista, de hacer que aquellas que no se sientan seguras de sí mismas o no se quieren lo suficiente por culpa de su físico, destierren ese pensamiento y se sientan, ante todo, en paz con su cuerpo y felices.

¿Cómo comenzó en el mundo de la moda?

Creo que desde pequeña ya me gusta hacer mis propias combinaciones de moda, y muchas veces mi madre se enfadaba porque no quería ponerme lo que ella me mandaba. Pero el paso más "serio" llegó hace unos meses, un poco sin darme cuenta. Aunque, si lo analizamos, todos estamos metidos en el mundo de la moda de algún modo, ya que nos vestimos con aquello que nos gusta, con lo que nos vemos bien o que es tendencia. Inevitablemente es algo que nos rodea. Y, personalmente, cualquiera que me vea día a día por la calle verá que no soy una gurú precisamente, y el que haya compartido estos años de clases conmigo... ¡más! (risas).

Ha sido coronada Miss Curvys Ourense representando a la ciudad en el certamen, ¿cómo se siente?

Es un poco raro. Cuando me dijeron que era la seleccionada como Miss Curvy International Ourense lo primero que pensé fue, "¿he leído bien?". Es raro pensar que representas a la ciudad, a toda una provincia, aparte de a todas las mujeres curvys. Recuerdo que lo segundo que pensé fue, "¿seré capaz de esto? ¿Lograré que alguien se sienta bien?". Pero estoy muy feliz por ello, con muchas ganas de luchar y conseguir de que, de verdad, se acepte la diversidad de tallas y que la palabra "gorda" deje de usarse como insulto, sino solamente como un adjetivo más como otro cualquiera.

¿Con qué expectativas se presenta?

Lo que realmente me importa de todo esto es conseguir que todas esas personas que tienen baja autoestima por su cuerpo, se sientan a gusto, bien, con potencia, en plan "yo estoy aquí y nadie me puede". Ganar o perder es irrelevante para mi, sinceramente. Lo único que de verdad espero conseguir es no volver a escuchar a nadie, nunca, "me da vergüenza mirame a un espejo".

¿Qué es lo que más le gusta del mundo de la moda?

La diversidad y variantes de estilos que hay. Existe uno para cada persona, eso es lo realmente bonito.

Cada vez son más las marcas de ropa que apuestan por modelos de una talla superior a la que no estamos acostumbrados. ¿Se está viviendo un cambio en el mundo de la moda?

Sí, sí. Es cierto que se está empezando a vivir un cambio en el mundo de la moda, pero aún queda muchísimo por hacer. Aún queda mucho para que una chica "curvy" vaya a cualquier tienda y encuentre lo que quiera en su talla, muy pocas marcas tienen sección de “tallas grandes”. Es un poco triste que haya esa diferenciación, pero lo que es más triste todavía que los productos son muy diferentes. Suelen ser más oscuros, más sobrios, como que lo que quieren es ocultar, envolver tu cuerpo. Me enfada muchas veces por que digo: "que bonito es esto" y miro las tallas y, ¡nada!, nunca hay una para mí. Si quiero llevar, por ejemplo, un vestido ajustado con una raja en la pierna o un escote hasta el ombligo, debería tener la posibilidad de poder hacerlo, no porque lleve más talla tengo que llevar un vestido recto de color oscuro que me disimule, si elijo eso, que sea porque quiero, no porque me lo imponen, porque no tengo elección. Porque, a lo mejor, sí quiero marcar mi barriga y mis "lorcitas" y soy libre para hacerlo y, con orgullo.

¿Es real este fenómeno "curvy"?

Es real. Cada vez se ve más, pero aun así no estamos en el punto que deberíamos, vamos de camino, poco a poco, pero queda mucho que recorrer todavía.

Ser "curvy" no significa no cuidarse, ¿cómo se mantiene?

¡Por supuesto que no significa no cuidarse! Hay muchas chicas "curvys" que comen muy sano, hacen mucho deporte, se cuidan mucho, que la gente parece que cuando te ven gorda, piensan que te tiras todo el día comiendo en el sofá viendo la televisión. Esa es la imagen comercial que se muestra de una persona gorda, pero de verdad, insisto en que hay gente que se cuida muchísimo, corren varias horas diarias y cuidan su alimentación, sin obsesionarse y son "curvys". Yo, personalmente, voy al gimnasio de cuando en cuando y procuro no comer mucha comida basura.

¿Algún consejo para aquellas mujeres que no están en lo que la sociedad considera “talla ideal"?

Eres tú y lo vales. Quiérete, quiérete y quiérete, mucho y bien. Eres importante.No lo olvides jamás.

¿Algún proyecto a corto plazo?

De momento estoy centrada en prepararme para la gala nacional de Miss Curvys que tendrá lugar el 23 de noviembre en Fuenlabrada (Madrid). Y, a partir de ahí, estoy abierta a nuevas posibilidades.