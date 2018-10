La licitación de la A-76 no será posible hasta el próximo mayo

La licitación de las obras del primer tramo de la autovía A-76 entre A Veiga de Cascallá y O Barco de Valdeorras "no será posible hasta mayo de 2019", según apunta el diputado del PP Celso Delgado que le ha respondido el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, José Javier Izquierdo Roncero, a una pregunta realizada ayer en la correspondiente comisión. Delgado Arce recuerda que "hasta ahora todas las informaciones recabadas sobre este tema iban claramente en la línea de que antes de final de año se culminaría la aprobación".

En concreto, el secretario de Infraestructuras subrayó en su respuesta que "en estos momentos se está redactando el proyecto constructivo, que es una actuación compleja desde el punto de vista técnico y lleva unos tiempos marcados en los contratos". Izquierdo Roncero añadió que "esos contratos los hemos heredado del anterior gobierno y la previsión de finalización de redacción del proyecto constructivo está prevista para mayo de 2019". Delgado respondió que "hace bien pocas fechas, el señor alcalde de Valdeorras, del PSOE, expresó claramente que la previsión era que se sacase a concurso este proyecto antes de que concluyera este año".

Por el contrario, el regidor valdeorrés, Alfredo García, corroboró las afirmaciones de Izquierdo, asegurando que "Celso Delgado dijo hace unos meses que el proyecto estaba terminado y que se podía sacar a concurso, lo cual, según mis informaciones en el ministerio no es cierto; lo último que hizo el gobierno popular fue aprobar el proyecto de trazado y a día de hoy se está redactando el proyecto de obra, que hasta que no se termine no permitirá que ésta sea adjudicada".

En todo caso, el alcalde expresó su convencimiento de que "se está agilizando la redacción de ese proyecto, que podría estar terminado a finales de este año o primeros meses del 2019".

Razones

En su intervención ante Fomento, Celso Delgado insistió en que "las prescripciones que establece la aprobación del trazado no revisten ningún tipo de complejidad; estamos hablando del proyecto de una carretera de 8,5 kilómetros, no de una carretera de 85 kilómetros".

Un vial que el diputado popular recordó que es "vital" para la economía de la comarca y la provincia de Ourense. Una idea en la que llevan meses insistiendo desde la Asociación de Empresarios de Valdeorras, cuya presidenta, Araceli Fernández, explicó que "esa autovía, por la que llevamos esperando varios años, ayudaría a comunicar el interior de Galicia con la meseta y también con la capital". Considera que mejoraría de forma notable uno de los hándicaps que tiene en la actualidad la industria valdeorresa, "el de la logística", y también el bienestar de los vecinos, "que podrían acercarse en menos tiempo a los servicios sanitarios de la capital".

De momento, el horizonte es mayo del 2019.