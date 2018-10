Málaga y Madrid conocerán los vinos valdeorreses

El Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras aprobó ayer, en pleno celebrado en Vilamartín, la realización de diversos actos promocionales en la Costa del Sol y Madrid. En concreto, está prevista una presentación y cata de blancos y tintos de la Denominación el próximo 19 de noviembre en Málaga, así como un maridaje con diversos productos de la comarca, que aguarda contar con más de 40 profesionales.

El domingo 20 de noviembre se promoverá una sesión informativa sobre vinos valdeorreses en dos escuelas de hostelería de Málaga. "Fomentar o coñecemento dos nosos viños no sur de España, onde existe cecais menos distribución do noso produto, era unha materia pendente da nosa D.O. dende hai tempo", remarcó José Luis García Pando, presidente de la Denominación de Origen Valdeorras.

También Madrid acogerá un showroom de vinos valdeorreses en el que participarán 20 bodegas de la comarca. tendrá lugar en el centro comercial ABC Serrano, entre las 15,30 y las 20,30 horas del próximo 12 de noviembre, y se dirigirá principalmente a potenciales consumidores finales.

Junto a esto, el Pleno aprobó que los vinos de Valdeorras tengan presencia en el foro London Wine Fair, que se celebra en la capital británica en mayo de 2019. En ese mes de mayo, también habrá una representación de vinos valdeorreses en la feria Vinexpo de Burdeos, una de las más relevantes de toda Europa.