La mujer también tiene su fulión en el Entroido

Una reunión de amigas que buscaban una escusa para reunirse en una una comida acabó convirtiéndose en el "Fulión Femenino" de Viana do Bolo. "Xurdiu entre catro amigas que queríamos ter unha comida xuntas", explicó Jessica Granja Corzo, una de sus promotores. Esa primera cita gastronómica se desarrolló hace tres años y ante la mesa se sentó una decena de mujeres que no dudaron en echar mano a bombos y azadas para formar el fulión. El sábado próximo volverán a desfilar, pero ya no serán 10, pues la "familia" aumentó hasta congregar a 62 mujeres. "Fóisenos das mans!", exclamou.

Solo desfilan el sábado ya que la mayoría pertenece a otros fulións, tanto de Viana do Bolo como de los pueblos de la zona, y deben acompañarlos en sus desfiles y visitas, participando con ellos en un Entroido que para unos comienza en la festividad de San Antonio, situando otros su inicio en el mes anterior al Domingo Gordo que este año coincide con el día 3 de marzo.

"So estamos mulleres, mezcladas de outros fulións", explicó Jessica Granja. La gran mayoría son de Viana, pero no todas. El éxito alcanzado en los dos años anteriores posibilitó que el próximo tengan refuerzos llegados de otras latitudes, incluso desde la ciudad ourensana. "Veñen amigas de Ourense. Son conocidas que tamén queren participar", añadió.

Los compañeros del fulión no ven mal la iniciativa de este grupo de mujeres. Todo lo contrario, incluso algunos continuarán sus visitas a pesar de las ausencias. "Os homes están supercontentos co Fulión Femenino porque teñen o día libre", añadió Granja Corzo. Aclaró que en ningún momento se plantearon crear un fulión independiente. Ya son muchos, pues en Viana do Bolo el Entroido va más allá de ser una fiesta ancestral convirtiéndose casi en una forma de vida. Aquí, se respira Entroido. "O Entroido é a mellor época do ano, poderíamos cambiar o verán", bromeó esta vianesa.

Este sábado, el fulión se reunirá a las 12,30 horas en la Praza Maiora. Los bombos y azadas volverán a sonar antes de enmudecer al sentarse a la mesa sus portadoras. Por la tarde, sobre las 17,00 horas, el Fulión Femenino volverá a llenar Viana de Entroido.