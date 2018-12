Un niño de diez años dibujó la postal de Nadal del Hospital de Valdeorras

El jurado que valoró los trabajos presentados al Concurso de Postais de Nadal que organiza el Hospital Comarcal Valdeorras hubo de elegir los mejores trabajos de un total de 59 participantes. Los inscritos fueron repartidos en tres categorías: de 1 a 4 años, de 5 a 8 y de 9 a 12.

Los ganadores fueron Alicia C. V., de 3 años; Rosi C. R., de 6, y Antón C. V., de 10, respectivamente. La postal elaborada por este último fue elegida por el Hospital Comarcal Valdeorras para sus felicitaciones.

Los trabajadores del centro hospitalario barquense anunciaron que Papá Noel visitará a los niños que participaron en el certamen el jueves, día 20 de diciembre. El encuentro tendrá lugar en el salón de actos y será seguido de una merienda, en la cafetería del Hospital.