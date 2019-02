Nominan en los Mestre Mateo a Xacio Baño y Alicia Alonso

Un valdeorrés de adopción, Xacio Baño, y la barquense Alicia Alonso figuran entre los nominados para los premios Mestre Mateo. Son 15 las nominaciones que recibió la película "Trote", el primer filme de Xacio Baño, quien este jueves aseguraba que este reconocimiento no entraba en sus previsiones. "Non fixen nin cábalas, pois non está nas túas mans. Estou moi contento", dijo. El director también apuntó que las nominaciones suponen "un recoñecemento á moita xente que traballou na película".

A su vez, el videoclip "Eu non sei por que", del grupo santiagués "Boyanka Kostova" -cuyos intérpretes son los protagonistas- y que es obra de Alicia Alonso también mereció una nominación de los premios que concede la Academia Galega do Audiovisual, cuyos ganadores serán conocidos el 2 de marzo. "No me lo esperaba. Mandé el vídeo para ver si colaba", comentó la joven directora barquense.