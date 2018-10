"Sí que nos sentimos ourensanos, pero se toman decisiones que nos masacran"

A pocos meses de que cumpla dos décadas al frente de la Alcaldía de O Barco, Alfredo García agota un mandato que ha compaginado con la presidencia de los alcaldes de Galicia (Fegamp) y un cargo de responsabilidad en el Eixo Atlántico. Directo en sus respuestas, no esconde su hartazgo con la "discriminación" de Valdeorras, las manos atadas para los pequeños ayuntamientos y es optimista con el futuro de su partido, el PSOE.

Casi 20 años después de llegar a la alcaldía, ¿se mantiene la ilusión?

Siempre hay retos nuevos o ves como se van resolviendo cosas que empezaste. Todo hace que la ilusión se renueve cada día.

¿Pese a las trabas para los concellos pequeños? ¿Crecen?

No sé si hay más, pero lo tenemos cada vez más difícil por una ceguera política de las administraciones superiores. En la Fegamp lo hemos repetido hasta la saciedad, no queremos más dinero por el hecho de tener más, sino hacer un estudio riguroso sobre los servicios que presenta cada administración. Con todo eso, que a cada uno se le dé lo suyo con justicia. Los concellos estamos prestando muchos servicios que no son competencia municipal.

¿Por qué?

Porque el ciudadano, cuando tiene un problema, sea de quien sea, viene al Concello a decirte que se lo arregles.

¿Cada vez hay más distancia entre grandes y pequeños concellos?

Sí, en lo que compete a financiación. Pongo el ejemplo de las diputaciones, que su función es atender a concellos de menos de 20.000 habitantes. La de Ourense gasta cuatro o cinco millones en la capital.

¿No es justo?

No. Mantiene un pabellón de deportes. Yo también tengo uno, y Carballiño, y Verín, y Xinzo. ¿Qué pasa? El Teatro Principal, el Simeón, se hacen actividades que sufraga la Diputación. ¿Y en el resto que también hacemos? Solo hay una pequeña cantidad. No se está cumpliendo con las obligaciones de cada uno y eso siempre pasa factura al más pequeño.

Habla de dinero, pero también hay problema de personal.

Va ligado, pero ahí todos tenemos problemas. Cada vez el proceso administrativo exige más, se tarda más en sacar expedientes y eso dificulta la resolución. Lo que hacemos muchas veces es marear al ciudadano.

Ley de procedimiento administrativo, de contratos públicos, incendios. ¿Es una losa?

Termina siéndolo, cada vez hay más exigencias, más burocracia.

¿Leyes alejadas de la realidad?

Totalmente. Hay otra cuestión además, el Concello también tiene la obligación de comprar a los negocios de su localidad, no todo es ahorrar.

¿Es más difícil eso?

Si cumplimos la ley a rajatabla sí. Mucho me temo que terminaremos haciendo con los contratos pequeños como toda la vida porque si no, no hacemos nada.

¿El mapa de concellos es el adecuado?

Es el que es. En la Fegamp hemos dicho que no ponemos objeción a las fusiones si quieren pero no es la solución para el conjunto de Galicia. Pongo un ejemplo, A Veiga se fusionaría con Viana, Vilariño, O Bolo. Entre todos no llegarían a 5.000 habitantes, no resuelves el problema y sería ingobernable. Al alcalde le sería imposible ir a todos los pueblos.

¿Agrupar servicios es la opción?

La solución viene por servicios compartidos, como un área metropolitana de una ciudad. El modelo es el mismo.

¿Cómo ve el tema del Corredor Atlántico?

Creo que va a ir para delante. Para Galicia es fundamental y no se quiso ver, se anduvieron haciendo cosas raras yendo a Asturias y no defendiendo los intereses del interior de Galicia, donde nos quedábamos aislados. La gente se fija con empleo, no hay soluciones mágicas.

El otro día decía que estaba harto. ¿Se sienten abandonados?

Totalmente, Valdeorras siempre se ha sentido abandonada por Ourense, en un sentimiento muy común, lo tienen en el Bierzo también con León, por eso nos pusimos de acuerdo para reclamar este tren.

¿Cómo se da la vuelta a ese abandono?

Reconociendo lo que es Valdeorras y lo que representa en la provincia. Los datos de estos días sobre exportaciones, el 40% era de Valdeorras.

¿Y no se mira para aquí?

No, solo hay que mirar las inversiones, por ejemplo de la Diputación.

¿Valdeorras estaría mejor fuera de la provincia?

No necesariamente pero, evidentemente, la mayoría de los valdeorres, que sí nos sentimos ourensanos, pero también discriminados y con cierto abandono. Como dice un alcalde de la zona, cada día estamos más lejos de Ourense y más cerca de Madrid. Se toman decisiones que masacran a Valdeorras. La última ha sido absurda, 28 kilómetros de línea continua para llegar a Ourense.

¿Pudo hablar con el ministro Ábalos de los proyectos pendientes?

Está hablado, soy optimista pero no voy a decir más porque no suelo hablar de las cosas hasta que no están cerradas. Con la A-76 se ha engañado, el anterior Gobierno mintió.

¿En qué mintió?

En decir que estaba el proyecto terminado para sacar a concurso y no es verdad. Ahora solo está el proyecto de trazado y los técnicos dicen que lo siguiente podría estar a finales de año.

¿Y la circunvalación de O Barco?

La tuvo en un cajón el Gobierno anterior y no la movió, es el único proyecto en Galicia para sacar a concurso.

¿Y por qué no se saca?

Habría que preguntárselo al anterior Gobierno.

¿Y el actual, tras más de tres meses?

Ya se lo he pedido, pero no le puedo decir "llega hoy y sácalo". Le tengo que decir que busque en los cajones y lo que me consta es que ya lo encontraron y saben dónde está.

¿Cómo ve el futuro del PSOE ourensano?

La situación es más halagüeña que hace cuatro meses, la llegada de Pedro Sánchez nos ha reactivado, nos ha dado energía, visibilidad que se ve en las encuestas. Eso nos pone en la buena senda. Necesitamos buenos resultados en las municipales.

En Ourense, salvo en la ciudad, se parte desde buena posición.

En la ciudad están todas las posibilidades abiertas, todos en un pañuelo.

¿Es partidario de primarias para el candidato o puede tensionar a la formación?

Soy partidario de elegir al mejor candidato, pero el mejor para los ciudadanos. Yo sí creo en las primarias, le han dado vida al partido pero en este momento en el que estamos, con un PSOE que viene en Ourense de una división profunda, si se encuentra una persona idónea y todos somos lo suficientemente generosos para percibir el interés, no ya del partido, sino de los ciudadanos, será bueno. Habría que intentarlo.

¿Ve posible ganar la Diputación?

Es difícil, pero es posible, posible siempre es, depende de la ciudad y su entorno.