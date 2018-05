Nova actividade de animación á reciclaxe este luns na vila de O Barco

Un total de 15 edificios emblemáticos dos 15 concellos galegos, entre os que se atopa o ourensán de O Barco, están chamados a participar no reto "Recicla, Respira e Supérate" e iluminaranse de amarelo incentivando á cidadanía para que recicle más no contedor amarelo (latas, briks e envases lixeiros).

En O Barco de Valdeorras, coincidindo coas festas locais, mañá luns 21 iluminarase a Casa do Concello entre ás 21,45 e a 1.30 horas. Asemade, ao largo do día un equipo de animadores volverá a traballar pé de rúa, en comercios e locais de O Barco de Valdeorras difundido a campaña "Recicla, respira e supérate. Únete ao reto", entregando pequenos agasallos e co obxectivo de informar desta acción a toda a cidadanía ao tempo que recordan a importancia da reciclaxe selectiva e como seres efectivos usando correctamente os diferentes contedores.