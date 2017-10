La oposición cree excesivo  el sueldo del alcalde de A Rúa

La dedicación del alcalde socialista de A Rúa, Luis Fernández Gudiña, provocó el enfado de los portavoces de los otros dos grupos de la Corporación municipal: BNG y PP. La incorporación de la antigüedad, los trienios, a su remuneración de 1.800 euros netos al mes ni siquiera gustó a sus socios de gobierno. "Entendo que é legal, outra cousa é que sexa razoable", comentó la teniente de alcalde nacionalista María González Albert.

Son muchos los años que el regidor rues lleva dedicado a la educación pública, ejerciendo como profesor. Esta antigüedad se traduce en unos ingresos mensuales de 425,76 euros, lo que supone aproximadamente el 22 % de incremento del salario, según los datos que maneja el portavoz del PP, Avelino García Ferradal. "Pasó dos años machacando que el Concello estaba en quiebra. No negamos que le ampare la Ley pero éticamente no debería ser correcto", añadió este concejal de la oposición popular.

"A Alcaldía está ben pagada e o salario se decide en pleno, consensuando cos outros grupos. A subida é importante e antes de acordala debeu falar connosco", dijo María González, la concejala de la fuerza con la que el PSdeG-PSOE comparte el gobierno rues: el BNG.

Los portavoces popular y nacionalista se remiten a la comisión de portavoces en la que informó de la inclusión de los trienios en la dedicación exclusiva. Ambos coincidieron en señalar que en aquella reunión reclamaron un informe acerca de su legalidad. Es más, el portavoz del PP, Avelino García, considera que debió ser llamado antes de incorporar la antigüedad al salario. "Nos parece una tomadura de pelo. Nos dan el informe 10 días después de empezar a cobrar", protestó.

"Non foi así. Na Comisión de Portavoces quedamos en que o secretario fixera o informe para estar seguros, e está feito dende fai tempo; antes de cobrar u", dijo el alcalde socialista, Luis Fernández. Explicó que el informe favorable fue realizado por Secretaría tras consultar con la Deputación Provincial: "A tódolos funcionarios en servicios especiais lles corresponden os trienios. O soldo do alcalde segue sendo o mesmo". También se refirió a las dudas éticas del portavoz del PP: "Non entendo que quere dicir con ética. Informei nunha comisión e estiven dous meses sin cobrar do Concello. Esperei a que fose Educación a que o acordase", dijo.