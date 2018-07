Los padres salen a la calle por la marcha del pediatra trivés

Medio centenar de padres, acompañados de algunos de sus hijos, se concentró ayer ante el Centro de Saúde de Trives. Protestaron por la suspensión del servicio de Pediatría durante los meses de verano, una medida que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) justificó en la falta de especialistas, decidiendo centralizar la asistencia en A Rúa y Maceda.

Entre los participantes en la protesta pudo verse al alcalde trivés, Domingo Diéguez González, quien anunció su intención de llevar al pleno una moción para "reclamar a reincorporación do pediatra". El regidor mostró su confianza en que la propuesta reciba el respaldo de toda la oposición: PP y Son de Trives.

Un planteamiento similar, si no el mismo, será llevado a la Corporación municipal de Manzaneda. Su alcalde, Félix Domínguez Cortiñas, mostró ayer su intención de sumarse a la campaña: "Non vale a excusa de que non hai pediatra. Se sacan a concurso unha praza para os concellos de Manzaneda, Trives, San Xoán de Río e Castro Caldelas, seguro que aparece algún especialista. O que non hai é vontade", se quejó.

También entra dentro de los planes de los dos alcaldes implicar a sus homólogos en San Xoán de Río y Castro Caldelas y que ellos también lleven propuestas similares ante sus respectivas corporaciones. Mientras, en la calle, las firmas recogidas para reivindicar el regreso de los pediatras a Trives y Castro Caldelas ya se aproximan a las 1.600, según fuentes vecinales.

A las protestas se sumó ayer el PSdeG-PSOE. Los socialistas llevarán a la próxima sesión plenaria de la Deputación Provincial una moción similar, reclamando "unha atención pediátrica integral para os nenos e nenas da provincia, asediados polos recortes destrutivos do PP". La diputada Isabel Gil consideró "unha desvergoña monumental que poidamos levar mascotas ó veterinario as 24 horas do día, os 365 días do ano, mentres os cativos teñen que agardar días por unha cita ou recorrer centros de quilómetros para ser atendidos".

Antes que los socialistas, se había quejado En Marea. El diputado autonómico Davide Rodríguez Estévez reprochó que "estes desprazamentos ocasionan innumerables molestias que non debería sufrir a nosa veciñanza".

Compromiso de que el facultativo volverá

El gerente de la EOXI (Estrutura Organizativa de Xestión Integrada) de Ourense, Verín e O Barco, Julio García Comesaña, aseguró recientemente al alcalde trivés que el servicio de Pediatría del Centro de Saúde trivés se reanudaría el mes de septiembre próximo. El principal argumento que esgrime la Administración sanitaria al justificar la ausencia de pediatra durante los meses de julio y agosto es la carencia de estos profesionales. "Durante os meses de verán, e ante a imposibilidade de contar con especialistas para cubrir os permisos por vacacións ou baixas laborais do pediatra que atende aos 186 nenos dos centros de saúde de Trives, Manzaneda e San Xoán de Río, este servicio de apoio de Atención Primaria centralizarase nos centros de A Rúa e Maceda, podendo elexir calquera deles".

El Sergas aseguró que la decisión cuenta con el respaldo de la Sociedade de Pediatría de Galicia y la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria. Este argumento no fue bien recibido entre los padres de A Pobra de Trives. Ayer subrayaron el fuerte incremento de la población durante los meses de verano, debido a la llegada de emigrantes y turistas. Añadieron que, solo en el primer turno del campamento de verano del Concello, hay inscritos 100 niños.