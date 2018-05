El Parlamento aprueba pedir una motobomba para A Rúa

A Rúa está más cerca de conseguir la motobomba que reivindicaba. La Comisión de Agricultura e Montes, del Parlamento autonómico, respaldó ayer de forma unánime una proposición no de ley del BNG, referida a dotar con un vehículo de extinción de incendios al Concello rues, propuesta que será trasladada a la Xunta, según informó el PP.

La reivindicación de la motobomba no es nueva. Hace años que los rueses solicitaban un vehículo preparado para la lucha contra el fuego, unas peticiones que se multiplicaron después de que el viejo coche que poseía el Concello quedó inutilizado en un accidente que se registró el 3 de agosto de 2015, cuando era utilizado en la extinción de un incendio forestal.

Un año después, la Consellería do Medio Rural ofreció otra motobomba al Concello valdeorrés, pero este vehículo no gustó al equipo de gobierno que en esos momentos dirigía la nacionalista María González Albert. "Unha motobomba con máis de 10 anos, estragada e cunhas reparacións que deben ser asumidas polo propio Concello", según explicó el diputado nacionalista, Xosé Luís Rivas. "Nos daban unha vella, que había que arranxar continuamente", corroboró el alcalde socialista actual, Luis Fernández Gudiña.

La opinión del diputado popular Moisés Blanco Paradelo difiere de la esgrimida por su homólogo nacionalista: "Non foi aceptada polos responsables locais, que reclamaban outra en particular, que a Consellería tivo que dar de baixa porque se atopaba en mal estado. A Consellería nin quere, nin debe, nin pode ceder motobombas que non cumpran coas garantías e certificados de funcionalidade", dijo el diputado valdeorrés. Inmediatamente, añadió: "A motobomba que non quixo o Concello de A Rúa atópase a día de hoxe en funcionamento en Parada de Sil".