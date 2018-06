Piden un Día da Montaña Galega desde Pena Trevinca

Una iniciativa conjunta del Concello de A Veiga y el Club de Montañismo Montañas de Trevinca, con la colaboración de la Deputación provincial, pretende convertir "Unha aperta a Trevinca", iniciativa que puso en marcha un grupo de gaiteiros viegues y que alcanza su 16º aniversario, en el Día da Montaña Galega. "Lo que pretendemos es hablar de la montaña y de su protección", explicó ayer Antonio Fernández "Cholo", presidente del club.

La celebración consistirá en una caminata hasta Pena Trevinca (2.127 metros e altitud), marcha que pretende divulgar la importancia de las montañas de Galicia. La organización surgió en A Veiga, donde esta la citada cima, que guarda "lo mejor de la naturaleza de Galicia", según añadió Antonio Fernández. Añadió que en otras zonas montañosas "hay cierta destrucción".

Hay un Día de la Montaña Mundial y, desde A Veiga, pretenden instaurar una iniciativa similar a nivel gallego. Afirman ser conscientes de la importancia de su montaña, "dende o pequeno e admirado Tegra, en A Garda, aos cordais de A Capelada e A Faladoira, en Ortegal, dende os míticos Pico Sagro e O Pindo, no Finisterre e terras de Santiago de Compostela ata os altos picos de Manzaneda, Courel, Xurés e Ancares, e como nai de todos eles, as montañas de Trevinca, con Pena Trevinca e os seus 2.127 metros de altitude, que a fan merecedora do título 'Cima de Galicia'".

El portavoz del Club de Montañismo Montañas de Trevinca resaltó las cualidades de las montañas que dan nombre al colectivo. Son 24.600 hectáreas en territorio gallego que, sumadas a las de Castilla y León, alcanzan las 60.000. Un espacio que alberga endemismos botánicos, mamíferos, aves, insectos y réptiles de gran valor medioambiental y científico.

Todo este potencial puede ser rentabilizado, "pero siempre respetándolo", según apuntó Antonio Fernández, quien en todo momento abogó por "poner por delante la naturaleza".

CELEBRACIÓN

La instauración del Día da Montaña Galega será reivindicada con un programa de actividades que comenzará, a las 9,00 horas del 17 de junio, en la aldea de Vilanova (A Veiga). Para las 13,30 horas, y ya en la cumbre de Pena Trevinca, tendrá lugar la celebración propiamente dicha, estando fijada la clausura a las 18,00 horas.

Los interesados deberán viajar en sus vehículos hasta el punto de partida y también estar en posesión de la licencia federativa de Montaña. De no ser así, tendrán que abonar seis euros para sufragar la tramitación del correspondiente seguro de accidentes individual. Por otra parte, deberán ir con prendas de vestir y calzado adecuados, además de llevar protección para el sol.