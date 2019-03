El PP rues apoya el tren de altas prestaciones

El grupo municipal del PP en A Rúa, que encabeza Avelino García Ferradal, apoya el trazado valdeorrés del tren de altas prestaciones. La propuesta, presentada hace varias semanas, será debatida el lunes por el pleno de la Corporación municipal. Su moción incluye dos puntos: "Apoio institucional ao teren de altas prestacións co seu paso por Valdeorras" y "colaboración institucional co Eixo Atlántico en todo o que se refira ás demandas institucionais para a iniciativa referida ao paso do tren de altas prestacións por Valdeorras".

La moción será debatida dos semanas despuéss de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presentase el plan director del Corredor Atlántico que llevará a Bruselas para optar a la financiación que la Unión Europea prevé asignar en 2021. A la espera de conocer su respuesta, el citado proyecto incluye el trazado valdeorrés.

Los populares rueses recuerdan que el ferrocarril Palenciá-A Coruña, que entró en funcionamiento a finales del siglo XIX se queda obsoleto. "Non é menos certo que outras liñas se van modernizando (chámese AVE a Galicia), namentras esta permanece case no seu estado primitivo", afirmaron.

Los populares valoran "moi positivamente a iniciativa do Eixo Atlántico apoiando un tren de altas prestacións que cubra a liña Monforte-Astorga, coa finalidade de que as nosas mercadorías vaian ao ritmo que impera en Europa". También aprueban que la propuesta del Eixo Atlántico, que preside el alcalde socialista de O Barco -Alfredo García Rodríguez-, acorte el tiempo que tardan los viajeros en llegar a las estaciones de Alta velocidad.