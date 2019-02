El PP rues urge la suspensión de la ordenanza de terrazas

El portavoz de la oposición popular de A Rúa, Avelino García Ferradal, anunció este miércoles que su grupo llevará al próximo pleno de la corporación municipal una moción solicitando la suspensión "cautelar" de la ordenanza que rige las terrazas públicas (ordenanza reguladora da ocupación de dominio público local con terrazas veladores e elementos análogos con finalidade lucrativa). "Puede haber perjudicados y, si se causan daños a terceros, el Concello deberá asumir los costes", explicó el concejal, que también recordó la existencia de un recurso presentado por hosteleros de la villa.

"A ordenanza de terrazas está en vigor. Nun recurso xa se solicitou a suspensión e foi dictaminado en contra", dijo el alcalde socialista, Luis Fernández Gudiña. Explicó que los 10 meses fijados como plazo para la retirada de los elementos fijos de las terrazas finalizan a mitad de año, aunque "antes de marzo se teñen que solicitar as terrazas e esas solicitudes van estar baixo as directrices da ordenanza. O PP participou na redacción, foron colaboradores necesarios, é electoralismo".

Las quejas del popular Avelino García también se refirieron a los terrenos buscados para un futuro centro de salud. "Hay una sentencia de 2017 que estima que el lugar es idóneo para el centro de salud y que el Concello tiene competencias. No se puede culpar a la oposición. Tuvieron más de dos años para llevar a la Xunta el terreno y no lo hicieron". Estas manifestaciones salen al paso de las quejas de la nacionalista, María González Albert, quien recientemente se quejó de que un documento impide utilizar el terreno como centro de salud. A su vez, el alcalde socialista, Luis Fernández Gudiña, explicó que los propietarios de los terrenos indicaron al Concello que "calquera actuación a iban recurrir. Tentamos chegar a un acordos mais non foi posible. O iban paralizar", dijo, refiriéndose a los terrenos asignados en la zona de Arnaveca.