El primer parque industrial vilamartinés recibe luz verde

En un intento de buscar alternativas al sector de la pizarra, el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, firmó la aprobación inicial al plan parcial del primer parque empresarial del Concello: A Sobreira. "Valdeorras está supeditada ás canteiras. Hai que apoiar toda a industria que veña. A pizarra é finita", afirmó el regidor. El propio documento justifica su redacción por el Concello en un "intento de fixar poboación mediante a creación e potenciación de industrias que cren postos de traballo".

El plan parcial abarca una superficie de 86.494 metros cuadrados, siendo 28 los propietarios de terrenos incluidos en sus límites y entre ellos el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Valdeorras o la Fundación Valdegodos.

El documento aprobado inicialmente será sometido a exposición pública, antes de que el pleno de la corporación municipal dé el visto bueno definitivo. Después, llegará el turno de la elaboración de los proyectos equidistributivo y constructivo. Si bien estas iniciativas las deberán impulsar los dueños de las fincas afectadas. "O Concello cumpríu coa súa palabra e non vai gastar cartos na urbanización. A farán os donos", explicó Enrique Álvarez.

No todos los afectados están de acuerdo con la delimitación del suelo industrial. El alcalde lo reconoció, explicó que algunos "non queren a zona industrial", añadiendo seguidamente que los propietarios del 80 % de los terrenos defienden la creación del parque empresarial. "Non ten marcha atrás", dijo Álvarez Barreiro, quien recordó que el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que ya contemplaba este suelo industrial y que fue aprobado en 2013, no recibió ninguna alegación.

Los trámites de creación de suelo industrial en A Sobreira están más avanzados que los del segundo polígono diseñado para este concello: Arcos. En referencia a este, el alcalde anunció que el borrador ya está redactado y que será aprobado próximamente. También aclaró que aquí no parece haber oposición alguna a los planes municipales.

Si prospera el parque empresarial de Vilamartín será el cuarto de la comarca. Anterior a él es el de ARaña (O Barco), donde el Instituto Galego de Vivenda e Solo anunció la venta de 12 de las 25 parcelas pendientes. En A Rúa, son cuatro las que colocó el Concello, aunque una de ella aún no fue ocupada. Aquí, otras tres aún buscan comprador. Finalmente, en el de Rubiá hay una empresa instalada y una nave en construcción. Este polígono fue promovido por el Concello y la empresa Ayasa.